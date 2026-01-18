Kiril Dmitriev, posebni predstavnik ruskog predsjednika za ulaganja i ekonomsku suradnju s inozemstvom, izjavio je da Europska unija ne bi trebala ljutiti američkog predsjednika Donalda Trumpa i vraćati vojno osoblje poslano na Grenland.

"Draga Ursula 'Pfizer' von der Leyen, nemojte provocirati tatu! Uzmite natrag 13 vojnika poslanih na Grenland“, rekao je Dmitriev u objavi na X-u.

Napomenuo je da bi Sjedinjene Države mogle povećati carine za 1% za svakog europskog vojnika na otoku, piše ruska agencija TASS.

Ranije su čelnici Europske komisije i Europskog vijeća, Ursula von der Leyen i Antonio Costa, izjavili da će nove tarife koje je Trump najavio na uvoz iz osam europskih zemalja potkopati atlantske odnose i prijetiti da ih lansira u spiralu pogoršanja. Odgovarajući na nezadovoljstvo Sjedinjenih Država nadolazećim vojnim vježbama europskih zemalja na Grenlandu, istaknuli su da "unaprijed koordinirana danska vježba, provedena sa saveznicima, odgovara na potrebu jačanja arktičke sigurnosti i ne predstavlja prijetnju nikome".

Trump je obećao uvesti 10% uvoznih carina Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Danskoj, Nizozemskoj, Norveškoj, Finskoj, Francuskoj i Švedskoj, koje će ostati na snazi ​​sve dok stranke ne postignu dogovor o "potpunoj i totalnoj kupnji" Grenlanda od strane Washingtona. Ova odluka stupit će na snagu 1. veljače, rekao je Trump. Počevši od 1. lipnja, carine će se povećati na 25%. Također je oštro kritizirao namjeru Europe da pošalje svoje snage na Grenland, nazvavši to "vrlo opasnom igrom". Trump je tvrdio da je vlasništvo nad Grenlandom potrebno za jačanje nacionalne sigurnosti SAD-a i učinkovito raspoređivanje američkog raketnog obrambenog sustava Zlatna kupola.