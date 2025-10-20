Mladići se autom zabili u krave: Jedan od putnika (18) preminuo

Mladić (18) iz Livna preminuo je od posljedica prometne nesreće koja se dogodila u četvrtak u mjestu Orguz kod Livna. Iz MUP-a Kantona 10 izvijestili su da je automobil u kojem je bio ozlijeđeni udario u krave na cesti.

Od ozljeda, zadobivenih u prometnoj nesreći, koja se dogodila 16. listopada u mjestu Orguz u kojoj je sudjelovalo osobno vozilo marke BMW, u bolnici u Mostaru preminuo je putnik iz automobila, osamnaestogodišnjak iz Livna, priopćila je policija.



Mediji su ranije izvijestili da su u automobilu bila četiri mladića. Teške tjelesne ozljede opasne po život zadobili su suvozač, 20-godišnjak iz Širokog Brijega, te putnik, 18-godišnjak iz Livna, koji je kasnije preminuo u bolnici. Vozač je prošao s lakšim tjelesnim ozljedama, a četvrti putnik, 19-godišnjak iz Livna, nije ozlijeđen.