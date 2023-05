Kada je 15-godišnji Saša Krajnjuk gledao fotografiju koju su mu dali ukrajinski istražitelji, odmah je prepoznao dječaka odjevenog u rusku vojnu odoru. Tinejdžer koji sjedi za školskom klupom ima slovo "Z" - oznaku ruske vojske utisnutu na desnom rukavu, u crvenoj, bijeloj i plavoj boji - bojama ruske zastave. Ali dječak se zove Artem i Ukrajinac je.

Saša i Artem bili su u grupi trinaestero djece koju su prošlog rujna naoružani ruski vojnici odveli iz njihove škole u Kupjansku, na sjeveroistoku Ukrajine. Uvedeni su u autobus i nestali. Tjednima im nije bilo traga.

Nakon nekog vremena, djeca su se smjela javiti roditeljima, no tada su već bili duboko u unutrašnjosti okupiranog teritorija. Da bi ih vratili - njihovi su rođaci sve do danas prisiljeni na naporna putovanja tisućama kilometara, neki čak i u Rusiju.

Do sada se vratilo samo osmero djece i to iz Perevalska, a Artem je bio jedan od posljednjih do kojeg su majke uspjele doći ovog proljeća.

BBC je kontaktirao Tatjanu Semjonovu, ravnateljicu škole u kojoj je nastala fotografija, ona je rekla da ne vidi nikakav problem u odijevanju ukrajinske djece u ruske odore.

"Pa što?", kazala je Semjonova. "Što mogu učiniti? Što to ima sa mnom?", dodala je. Na upit novinarke da je riječ o odori ruske vojske, Semjonova je rekla da djecu na to nitko nije natjerao i naprasno prekinula razgovor.

Mediji već gotovo godinu dana pišu o ilegalnim deportacijama ukrajinske djece koja završavaju u Rusiji. Rusija inzistira na tome da su njezini motivi isključivo humanitarni jer evakuirajući djecu ih štite od opasnosti.

Dužnosnici u Kijevu tvrde da je više od 19.000 djece odvedeno iz okupiranih područja. Ukrajinskoj djeci često se govori da se u Ukrajini nemaju na što vratiti i bila su podvrgnuta "domoljubnom" ruskom obrazovanju.

Rusija na čelu s Vladimirom Putinom u okupiranim područjima Ukrajine sve proglašava svojim, uklučujući i djecu.

Saša je tinejdžer koji je prisilno odvojen od obitelji. Njegova majka, Tetjana Krajnjuk, navodi da je i nakon tog traumatičnog događaja i povratka obitelji prije par mjeseci i dalje povučen.

15-godišnjaku su se od stresa pojavile i prve sijede vlasi u kosi.

