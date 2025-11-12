Majka stradalog mladića 11. dan štrajka glađu: Hitna pomoć zbog nje danas dva puta na terenu

Dvije ekipe Hitne pomoći izašle su na teren da bi pružile pomoć Dijani Hrki, koja ispred Narodne skupštine Srbije 11 dana štrajka glađu i u sve je gorem stanju.

Građani koji su joj došli pružiti podršku prilično su zabrinuti, s vremena na vrijeme izvikuju njezino ime i plješću joj, ali se i dalje ne znaju detalji o njezinu zdravstvenom stanju.

Kako je izvijestila novinarka N1, jedna ekipa Hitne pomoći došla je oko 12:30, ali nije bilo poznato tko ju je pozvao pa je njezina pomoć odbijena. Međutim, nakon toga Hitna je došla na poziv iz Hrkina šatora i pružila joj je pomoć, nakon čega je Hrka vidno slaba izašla pred okupljene.

Dijana Hrka Foto: Pedja Milosavljevic/Cropix

Iduće službeno obraćanje u njezino ime trebalo bi se održati točno u 16 sati.

"Dijana je umorna, iscrpljena, ali je za sada stabilno. Bila je Hitna pomoć koju smo mi pozvali. Prije toga je netko pozvao vozilo Hitne pomoći. Međutim, nismo im dozvolili da je pregledaju, nismo ih pozvali, pa smo bili nepovjerljivi", za portal Nova.rs rekao je Nenad Stanić.

Dodao je da Dijana nema većih zdravstvenih problema, ali je iscrpljena.

"Koristi invalidska kolica da ne bi trošila energiju. Neće odbiti infuziju kada bude potrebe za to, ali za sada je ovako. Doktorica joj nije dala nikakvu terapiju, apsolutno ništa. Nije govorila ni o prognozama dokad će moći tako gurati. Dijana je specifična žena. Drugi bi dosad preminuo. Međutim, ona je psihički jaka i ne da", napomenuo je Stanić.

Dijana Hrka, majka mladića stradalog u padu nadstrešnice u Novom Sadu, već 11 dana ispred Narodne skupštine Srbije štrajka glađu tražeći odgovornost za novosadsku tragediju. Štrajkati je počela 2. studenog, dan nakon velikog komemorativnog skupa u Novom Sadu održanog na godišnjicu tragedije.