Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Potvrdio posjet drugoj obitelji

Vučić moli majku stradalog mladića da prekine štrajk glađu: "Možemo se sastati, ali bez predstave"

Piše R. S. , 08. studenoga 2025. @ 21:51 komentari
Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić
Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić Foto: Afp
Vučić je rekao kako je spreman primiti Dijanu Hrku "bez obzira na raspored".
Najčitanije
  1. Prometna policija, ilustracija
    Dani Martinja

    Policija izlazi na ulice u velikom broju: "Testirat će se svi"
  2. Školska kantina, ilustracija
    U Budimpešti

    Masovno trovanje u susjedstvu: Deseci djece hitno prevezeni u bolnici, pokrenuta istraga
  3. Prosvjed Torcide u Splitu u tijeku
    Nakon prosvjeda

    Torcida otišla pred sud: Oglasio se zamjenik šefa policije
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Erumpirao vulkan na Havajima
Vlasti izdale upozorenja
FOTO/VIDEO Spektakularne snimke! Erumpirao jedan od najaktivnijih vulkana na svijetu
Aleksandar Vučić Dijanu Hrku moli da prekine štrajk glađu
Potvrdio posjet drugoj obitelji
Vučić moli majku stradalog mladića da prekine štrajk glađu: "Možemo se sastati, ali bez predstave"
Turska izdala nalog za uhićenje Netanyahua i suradnika zbog genocida
Zbog genocida
Još jedna zemlja izdala nalog za uhićenje Netanyahua i suradnika
Torcida citirala A.G. Matoša: Hrvatska već vidje svakojakih čuda, al’ ne nađe štrika za toliko Juda
Citirali Matoša
Torcida poslala poruku i s tribina: "Hrvatska već vidje svakojakih čuda, al’ ne nađe štrika za toliko Juda"
Velika tuga u susjedstvu: Djevojčici (14) pozlilo, preminula u bolnici
Tuga u susjedstvu
Tragedija: Djevojčici pozlilo nakon treninga, preminula u bolnici
Tajfun u Vijetnamu odnio pet života
Dva tajfuna zaredom
Strašna oluja poharala sve pred sobom, stiže još jedna: "Nije mi ostalo ništa osim ovog što imam na sebi"
Policija najavila veliku akciju za vikend
Dani Martinja
Policija izlazi na ulice u velikom broju: "Testirat će se svi"
Djeca nakon ručka hitno prevezena u bolnicu: Otkriven uzrok, pokrenuta hitna istraga
U Budimpešti
Masovno trovanje u susjedstvu: Deseci djece hitno prevezeni u bolnici, pokrenuta istraga
Rak prostate treći je najčešći uzrok smrti muškaraca u Hrvatskoj
Važno je znati
Podmukla bolest jedan je najčešćih uzroka smrti muškaraca u Hrvatskoj: Simptomi se javljaju kasno
Torcida prosvjeduje u Splitu, Vlada planira uvesti posebne mjere
Nakon prosvjeda
Torcida otišla pred sud: Oglasio se zamjenik šefa policije
Žena partnera navodno ubila sjekirom, već je bila u zatvoru: "Izbola je i bivšeg muža, završio je u kolicima"
Detalji strave kod V. Gorice
Cure novi detalji ubojstva kraj Zagreba: "Izbola je i bivšeg muža, završio je u kolicima"
Berače maslina gotovo pogodili lovci: "Letjelo im je iznad glave! Nakon svega su mrtvo hladno..."
Bliski susret
Drama tijekom berbe! Bacali se na tlo kad su zapucali prema njima: "Letjelo im je iznad glave! Nakon svega su mrtvo hladno..."
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Torcida prosvjeduje u Splitu, Vlada planira uvesti posebne mjere
Nakon prosvjeda
Torcida otišla pred sud: Oglasio se zamjenik šefa policije
Policija najavila veliku akciju za vikend
Dani Martinja
Policija izlazi na ulice u velikom broju: "Testirat će se svi"
Užas u Velikoj Gorici! Žena oštrim predmetom ubila člana obitelji
Istraga u tijeku
Užas u Velikoj Gorici! Žena oštrim predmetom ubila svog partnera
show
Severina pala na koncertu u Areni Zagreb, sve je okrenula na šalu
reakcijom osvojila publiku
Video godine! Seve pala na pozornici Arene Zagreb pa ustala kao kraljica
Maja Šuput objavila nove romantične prizore sa Šimom Elezom
prozori kao iz filma
Maja Šuput pokazala kako izgleda romantična večera s njezinim Šimom
Hailey Bieber pokazala guzu u tangicama
Guza u prvom planu!
Supruga posrnulog pjevača fotkama u tanga bikiniju raspametila fanove
zdravlje
Nevjerojatno otkriće: COVID cjepivo pomaže u borbi protiv ove teške bolesti!
Rezultati su nevjerojatni
Nevjerojatno otkriće: COVID cjepivo pomaže u borbi protiv ove teške bolesti!
Jela od kelja: 6 recepata s mesom i bez mesa
Po preporuci nutricionistice
Jela od kelja: 6 recepata s mesom i bez mesa
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
zabava
Dalmatinac napravio pravu kolonu, a kad vidite zašto nećete se prestati smijati
Zanimljivo
Dalmatinac napravio pravu kolonu, a kad vidite zašto nećete se prestati smijati
Kviz koji testira jeste li pravi znalac – i bez pomoći suigrača
Pokažite što znate!
Kviz koji testira jeste li pravi znalac – i bez pomoći suigrača
Kad vidite gdje su stavili kadu u ovoj kupaonici, bit ćete zahvalni na svojoj
Urnebesno
Kad vidite gdje su stavili kadu u ovoj kupaonici, bit ćete zahvalni na svojoj
tech
Najstariji poznati spomenik drevnih Maja mogao bi biti ogromna karta svemira
Veliki ritualni kompleks
Najstariji poznati spomenik drevnih Maja mogao bi biti ogromna karta svemira
Tajanstveni "svemirski posjetitelj" iznenađuje znanstvenike svojim ponašanjem
Komet 3I/Atlas
Tajanstveni "svemirski posjetitelj" iznenađuje znanstvenike svojim ponašanjem
Ne brojte svaki korak: Evo što je važnije za zdravlje
Nova studija
Ne brojte svaki korak: Evo što je važnije za zdravlje
sport
Iz Girone stigle odlične vijesti za Dinamo
nada tinja i dalje
Iz Girone stigle odlične vijesti za Dinamo
Hajduk nadigrao izgubljeni Osijek: Krovinović i Šego zabili, Livaja ušao u finišu
Bijeli nižu pobjede
Hajduk nadigrao izgubljeni Osijek: Krovinović i Šego zabili, Livaja ušao u finišu
Poznato koliku bi otpremninu Dinamo morao isplatiti Kovačeviću u slučaju otkaza
cijena smjene
Poznato koliku bi otpremninu Dinamo morao isplatiti Kovačeviću u slučaju otkaza
tv
MasterChef: Renatin i Ivanov uspjeh zasmetao Juricu! "Nemam ništa protiv nikoga, ali..."
BORBA!
Renatin i Ivanov uspjeh zasmetao Juricu! "Nemam ništa protiv nikoga, ali..."
MasterChef: Antonio Detić napustio MasterChef! "Tako se radi, tako guraj i nema ti granica!"
SVAKA ČAST!
Antonio Detić napustio MasterChef! "Tako se radi, tako guraj i nema ti granica!"
U dobru i zlu: Imaju li svi pravo na drugu priliku ne propustite saznati u seriji „U dobru i zlu“
U DOBRU I ZLU
Imaju li svi pravo na drugu priliku ne propustite saznati u seriji „U dobru i zlu“
putovanja
Svijetla točka kaotičnog zagrebačkog kvarta: Pizzerija u kojoj se jedu uzbudljive napoletane
Vrijedi probati
Svijetla točka kaotičnog zagrebačkog kvarta: Pizzerija u kojoj se jedu uzbudljive napoletane
Varivo od crvene leće i cvjetače recept
Recept na žlicu
Fino varivo s lećom i cvjetačom sjajan je izbor za ručak ili večeru, a bit će gotovo za 30-ak minuta
Novi kviz općeg znanja: Za one koji žele znati (još) više
15 nasumičnih pitanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji žele znati (još) više
novac
Najveći projekt između Europe i Afrike može krenuti: 10 godina gradnje i ulaganje od 8,5 milijardi eura
davna želja
Najveći projekt između Europe i Afrike može krenuti: 10 godina gradnje i ulaganje od 8,5 milijardi eura
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Iz Rijeke stiže inovacija u limenci: "Recepturu smo dotjerivali godinu dana. Htjeli smo napraviti nešto što ima okus pravog voća, ali i stav"
CRAFT NAPITAK
Iz Rijeke stiže inovacija u limenci: "Recepturu smo dotjerivali godinu dana. Htjeli smo napraviti nešto što ima okus pravog voća, ali i stav"
lifestyle
Odabrali ste najbolje odjevenu hrvatsku modnu ikonu 60 plus
uvijek besprijekorna
Gotovo 10 tisuća čitateljica odabralo najbolje odjevenu hrvatsku modnu ikonu 60 plus
Franka Batelić kaput sa šalom 2025.
A tako je šik
Savršen kaput za zimu u kojem vam neće biti hladno, a ima ga i Franka Batelić
Recept za kolač s jabukama, sirom i orasima
Nema dalje
Kako je samo sočan i ukusan: Spremite recept za ovaj kolač, sigurno ćete ga ponoviti
sve
Severina pala na koncertu u Areni Zagreb, sve je okrenula na šalu
reakcijom osvojila publiku
Video godine! Seve pala na pozornici Arene Zagreb pa ustala kao kraljica
Dalmatinac napravio pravu kolonu, a kad vidite zašto nećete se prestati smijati
Zanimljivo
Dalmatinac napravio pravu kolonu, a kad vidite zašto nećete se prestati smijati
Maja Šuput objavila nove romantične prizore sa Šimom Elezom
prozori kao iz filma
Maja Šuput pokazala kako izgleda romantična večera s njezinim Šimom
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene