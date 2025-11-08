Vučić moli majku stradalog mladića da prekine štrajk glađu: "Možemo se sastati, ali bez predstave"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je u subotu Dijani Hrki, majci mladića poginulog u padu nadstrešnice u Novom Sadu, koja već sedam dana štrajka glađu ispred Narodne skupštine, da je spreman s njom razgovarati i da mu je savjest čista.

Vučić je rekao da je spreman primiti Hrku pa i posjetiti je, ali "bez političke predstave u kojoj će ih okružiti 500 ljudi" i bez pokušaja da se izazovu bilo kakvi incidenti.

"Ja sam predsjednik svih građana i moram izdržati i najteže moguće uvrede i najgore neistine, ali uvijek moram biti spreman razgovarati”, rekao je Vučić i dodao da razumije težinu njezine boli.

Putem medija pozvao ju je da prekine štrajk glađu. "Nemam ništa osobno protiv gospođe Hrke. Spreman sam razgovarati, saslušati i pomoći ako mogu. Ako želi doći u Predsjedništvo, primit ću je bez obzira na raspored. Savjest mi je čista jer sam zemlju vodio u teškim trenucima i očuvao stabilnost više od 14 godina", kazao je Vučić.

Potvrdio je i da je posjetio obitelj Firić u Novom Sadu, majku koja je izgubila kćeri Saru i Valentinu u padu nadstrešnice.

Rekao je da u taj posjet "nije vodio kamere, niti je posjet sniman mobitelom", a informacija je dospjela u javnost tako što su je, rekao je, proširili "blokaderski zborovi", piše N1 Srbija.