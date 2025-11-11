Šuta najavio da će tužiti Puljka, odgovorili mu iz stranke Centar: "Takve ucjene mogu paliti kod Keruma..."
11. studenoga 2025. @ 20:05
Šuta tvrdi da je razlog rebalansa zahtjev stručnih službi, jer nisu osigurana sredstva za ono što je Puljak obećao ili isplatio.
Burno je na splitskoj političkoj sceni. Ususret sjednici Gradskog vijeća Splita, gradonačelnik Tomislav Šuta poručio je kako će tužiti bivšeg gradonačelnikaIvicu Puljka, ako se u srijedu ne usvoji rebalans proračuna.
Tvrdi kako je razlog rebalansa zahtjev stručnih službi, jer nisu osigurana sredstva za ono što je Puljak obećao ili isplatio, a pod tim misli na desetak milijuna eura koji se tiču vrtića, kulture, sporta, prometa.
Odmah su se oglasili i vijećnici Centra koji su Šuti poručili kako govori neistine te kako se ovakvo što još nije dogodilo u hrvatskoj politici.
"Ovo je prvi put u povijesti da je HDZ javno izrekao čime se oni inače služe kad trguju ispod stola. Poruka Tomislavu Šuti: Takve vam ucjene mogu paliti kod Keruma i takvih likova, ali ne mogu paliti kod nas", poručila je Marijana Puljak.