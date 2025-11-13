Uhićene majka i kći: Ljudima su predviđale dolazak milijardera, a onda...

Dvije žene uhićene su pod sumnjom da su bile dio jedne od najsofisticiranijih prevara posljednjih godina. Predstavljajući se kao proricateljica sudbine i feng shui majstorica, 53-godišnja majka je sa svojom 25-godišnjom kćeri navodno prevarila "ranjive" žrtve iz vijetnamske zajednice za gotovo 70 milijuna australskih dolara (46 milijuna američkih dolara).

Majka (53) uhićena je u ekskluzivnom sydneyskom predgrađu Dover Heights, zajedno sa svojom kćeri (25). Policija navodi kako su one bile ključan dio "visoko sofisticirane" kriminalne organizacije specijalizirane za prevare i pranje novca. Prema navodima policije, majka je bila utjecajna i cijenjena članica svoje zajednice, piše BBC.

Svojim klijentima, od kojih su se neki našli u financijskim poteškoćama, kao proricateljica sudbine navodno je savjetovala da podignu kredite. Uvjeravala ih je da im u budućnosti predviđa dolazak "milijardera" koji će riješiti njihove probleme, a dio novca od kredita zadržavala je za sebe.



Tijekom uhićenja u njihovoj višemilijunskoj vili, policija je zaplijenila financijske dokumente, mobitele, luksuzne torbice, zlatnu polugu vrijednu 10.000 australskih dolara te 6600 dolara u žetonima za casino. Majci je odbijena jamčevina i trebala bi se pojaviti pred sudom u četvrtak, dok je njezinoj kćeri jamčevina odobrena, a ročište je zakazano za siječanj.

Majka se suočava s 39 točaka optužnice, uključujući vođenje kriminalne skupine, dok je kći optužena za sedam kaznenih djela, među kojima je i sudjelovanje u kriminalnoj skupini. Uhićenja su dio šire istrage u sklopu operacije Myddleton, pokrenute prošle godine radi razbijanja kriminalne skupine koja je koristila ukradene identitete za dobivanje kredita za luksuzna vozila koja nikada nisu postojala.

Istražitelji su u sklopu akcije zamrznuli imovinu vrijednu oko 15 milijuna australskih dolara, uz već ranije zaplijenjenih 60 milijuna dolara. "Ono što je započelo kao istraga o prevari s financiranjem automobila proširilo se na otkrivanje jedne od najsofisticiranijih skupina za financijski kriminal koje sam vidio u svojoj karijeri", izjavio je detektiv Gordon Arbinja, zapovjednik odjela za financijski kriminal.

Odvjetnici, računovođe i agenti za nekretnine

Policija tvrdi da aktivnosti kriminalne skupine uključuju "velike prevare s osobnim, poslovnim i stambenim kreditima protiv više financijskih institucija". Prema pisanju Sydney Morning Heralda, dvojac majke i kćeri povezan je s takozvanom "Penthouse bandom, nazvanom tako jer vođa bande živi u penthouseu u Sydneyu vrijednom 18 milijuna australskih dolara.

Sumnja se da je skupina prevarila velike australske banke za čak 250 milijuna australskih dolara, pri čemu su korumpirani bankari odobravali kredite kako bi kriminalnoj skupini pomogli u kupnji brojnih nekretnina.

U sklopu slučaja, koji se smatra jednim od najvećih te vrste u Australiji, dosad je uhićeno i optuženo više od 10 osoba za niz kaznenih djela. Policija je najavila da očekuje daljnja uhićenja s posebnim fokusom na profesionalne pomagače kriminalne skupine, uključujući odvjetnike, računovođe i agente za nekretnine.