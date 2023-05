Poslije nezapamćenog masovnog ubojstva djece dio učenika je ponovo u klupama OŠ Vladislava Ribnikara, a jedan broj roditelja oštro se protivi odluci da se nastava nastavi. Kako se navodi u njihovom priopćenju, više od 150 roditelja, učenika ove škole, zahtjeva da školska godina bude završena zaključno sa danom kada se tragedija dogodila.

"Moja kći, koja je sedmi razred, danas nije otišla u školu Vladislava Ribnikara, jer kada je poslije deset dana prvi put kročila u tu školu poslije masovne pucnjave u kojoj je ubijeno 10 djece i čuvar, vratila se vidno potresena. U tom trenutku shvatila sam da sav trud koji smo ulagali tih dana da njoj bude bolje pao je u vodu, rekla je Ana Dimitrijević, majka jedne od učenica te škole koja se zalaže za prekid nastave.

"U dogovoru sa prijateljicama iz razreda odlučila je nakon deset dana otići u školu i to nije dobro prošlo", dodala je Dimitrijević.

Toga dana saznali su da je nažalost preminula i djevojčica koja je bila u kritičnom stanju, što je retraumatizacija.

Dimitrijević je ispričala kako je prošao taj prvi dan povratka njene kćeri u OŠ Vladislava Ribnikara.

"Dan prije toga je bila uznemirena, nije bila sigurna ima li snage otići ili ne. Rekli su nam – kako se djeca osjećaju, tako neka odluče. Ja kao roditelj nisam bila pametna je li je to dobro ili nije. Slušala sam savjete stručnjaka, savjete predstavnika škole i u dogovoru sa ocem odlučili smo – ajde neka proba otići", nastavlja priču majka, piše Nova.rs.

"Otišla je raspoložena, vratila se vidno potresena i u tom trenutku sam shvatila da sav trud koji smo ulagali tih deset dana, pao je toga dana u vodu", rekla je majka.

Dimitrijević je objasnila da je ono što ju je uznemirilo u početku bio drugačiji ulazak u školu, na mala vrata. "Ona to nije razumjela, tog 3. svibnja oni su kroz ta mala vrata bili evakuirani, neki su tim putem bježali plašeći se za svoj život, a neki su izlazili na ta vrata uz pratnju policije. Ni posljednji izlazak iz te škole nije bio nikako normalan, a samim time ni povratak na ta vrata ne može biti normalan, znači to nije bila dobra ideja. Nju je to potreslo, potresle su je same slike onoga što je videla ispred škole, cvijeće koje su ljudi donosili, svijeće koje su palili, cijeli taj ambijent je podsjetio na taj dan. Na sve to, nastavnica im je rekla, na možda jedan nepromišljen način, da je djevojčica koja je bila u bolnici preminula. To je bila nova trauma, trauma na traumu koju je škola nekako pokušala amortizirati tako što je dovela osobu koja je trebala s njima porazgovarati o tome, ali to nije ispalo dobro", nastavila je Dimitrijević.

"Naime, gospođa je rekla da je u potpunosti u redu da oni imaju neki osjećaj krivnje što su preživjeli, da su te stvari OK i da će oni moći slaviti 18. rođendane, dok druga djeca neće. Taj osjećaj trebamo tretirati tek kada vidimo da djeca pate od tog osjećaja krivnje, a ne da im na tanjuru pružimo taj osjećaj koji oni inicijalno nemaju. Mislim da je tu napravljena šteta koju smo mogli izbjeći upravo da škola nije bila otvorena za učenike", poručila je majka.