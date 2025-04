Promjenjivo i nestabilno vrijeme: Doznajte kada bi vam mogao zatrebati i kišobran

Tlak zraka nad istočnom Europom prilično je izjednačen, nema velikih prostornih niti vremenskih promjena. Međutim, iznad nas, u višim slojevima atmosfere, i dalje kruži vlažan i nestabilan zrak, u sklopu jednog manjeg ciklonalnog vrtloga. Ona će se u četvrtak nalaziti nad Italijom što u prijevodu, za nas znači nastavak promjenjivog vremena, uz pljuskove, za koje je sutra veća vjerojatnost nego danas.



Ujutro će na Jadranu biti većinom sunčano, uz umjerenu naoblaku. No, tek je rijetko moguć poneki pljusak, ponajprije na sjevernom dijelu. U unutrašnjosti će u ranim satima lokalno biti kratkotrajne magle, osobito u Slavoniji. Ubrzo nakon toga, već prijepodne, slijedi naoblačenje, uz mogućnost pljuskova. I ta je mogućnost veća na zapadu, odnosno u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj, tako da ne bi bilo loše uzeti kišobran, čak i ako ujutro još ne pada. Vjetar će biti slab, a jutro relativno toplo, najniža temperatura od 8 do 12 u unutrašnjosti te oko 14 na obali.



Sredinom dana i poslijepodne u središnjoj će Hrvatskoj biti promjenjivo do pretežno oblačno. Često uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Veća je vjerojatnost za njih nego ujutro i lokalno mogu biti izraženiji. Zapuhat će umjeren sjeverni vjetar, uz najvišu temperaturu oko 20.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu također promjenjivo i nestabilno. I ovdje je poslijepodne i navečer velika vjerojatnost za kišu i pljuskove s grmljavinom. Uz to, kasno popodne će ojačati sjeverac, puhat će umjereno, tako da će biti svježije nego danas. Temperatura od 19 do 22.



U Gorskom kotaru i Lici u drugom dijelu dana pretežno oblačno, često uz kišu, pljuskove te grmljavinu. Vjetar će biti slab, sjevernih smjerova, a temperatura od 15 do 18.

U Istri i Primorju djelomice sunčano, ali i ovdje lokalno može biti pljuskova i grmljavine. Najvjerojatniji su u unutrašnjosti Istre te na Kvarneru. Danju će vjetar biti slab, promjenjiva smjera, a onda će navečer zapuhati umjerena bura. Temperatura će rasti do 20-ak stupnjeva.



U Dalmaciji promjenjivo oblačno, uz sunčana razdoblja, više će ih biti na obali i otocima. U unutrašnjosti je pak veća vjerojatnost za pljuskove i grmljavinu. Ipak, poneki pljusak, može doći i do obale, osobito oko Šibenika, Splita i Makarske. Puhat će slab do umjeren maestral, a temperatura će između 19 i 22.



U petak i subotu na kopnu će biti pretežno oblačno te svježije, povremeno s kišom, a bit će i malo vjetrovitije. Zatim će se u subotu kasno poslijepodne djelomično razvedravati, Temperatura će rasti do najviše 15-ak stupnjeva. U nedjelju potom ugodnije i toplije, uz više sunca i uglavnom suho vrijeme.



Na obali će u petak i subotu biti promjenjivo oblačno, sa sunčanim razdobljima, ali postoji mogućnost i za lokalne pljuskove. Puhat će umjerena, u subotu povremeno i jaka tramontana. I bit će malo svježije nego danas. U nedjelju zatim pretežno sunčano, s umjerenom burom.



Sve u svemu, i sljedećih dana ostaje promjenjivo. Najveća mogućnost za kišu i pljuskove je u četvrtak i petak. Dok ćemo za vikend imati više sunca, osobito u nedjelju kad će većinom ostati i suho. Uz to, bit će manje toplo, osobito u unutrašnjosti, u petak i subotu, no to osvježenje neće dugo trajati, uskoro će ponovno zatopliti…