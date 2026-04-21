Magyar najavio da će poništiti važnu odluku: "Uhitit ćemo Netanyahua ako dođe u Mađarsku"

Novoizabrani mađarski premijer Péter Magyar izjavio je da će zaustaviti povlačenje zemlje iz Međunarodnog kaznenog suda.

Magyar, koji bi nakon povijesne izborne pobjede ranije ovog mjeseca trebao okončati 16-godišnju vladavinu Viktora Orbána, objavio je svoju namjeru uz upozorenje izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu.

Naime, članstvo podrazumijeva da bi osobe koje Sud traži mogle biti uhićene ako uđu u Mađarsku. Govoreći na konferenciji za novinare u Budimpešti, Magyar je rekao da je to "jasno dao do znanja" Netanyahuu, za kojim se traga zbog navodnih ratnih zločina u Gazi od 2024. godine.

Orbán je prošle godine najavio odluku o povlačenju, dijelom zbog neslaganja s nalogom za uhićenje njegova izraelskog kolege.

Povlačenje je trebalo stupiti na snagu 2. lipnja i učiniti Mađarsku jedinom članicom EU-a koja ne priznaje nadležnost Suda, no Magyar, čelnik desno-centrističke stranke Tisza, rekao je da je njegov tim to proučio i da ćemo to zaustaviti.

"Smatram da, ako je država članica Međunarodnog kaznenog suda i osoba koju sud traži uđe na naš teritorij, ta osoba mora biti privedena", poručio je novoizabrani premijer, izvijestio je Sky News.

Nalog za uhićenje Netanyahua oštro je kritizirao tadašnji američki predsjednik Joe Biden, a njegov nasljednik Donald Trump nastavio je snažno podržavati izraelskog premijera.