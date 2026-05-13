Orban se ovome žestoko protivio: Mađarsku čeka velika promjena

Kako bi popravilo narušene odnose s Bruxellesom, novo mađarsko vodstvo želi da Mađarska uvede euro do kraja desetljeća. No zbog slabog gospodarstva i kratkih rokova stručnjaci upozoravaju da će put biti težak.

Bivši mađarski premijer Viktor Orban ostavio je usporeno gospodarstvo i fiskalni nered. No ako se pristupanje euru provede na pravi način, Mađarska bi mogla ostvariti značajne koristi.

Povratak u okrilje EU-a

Ispunjavanje uvjeta za uvođenje eura bit će težak zadatak za novu vladu, koja ima malo prostora za manevriranje u svojim planovima potrošnje i reformi, osobito usred aktualne krize na Bliskom istoku, kaže Sili Tan iz Economist Intelligence Unita.

"Ne očekujemo uvođenje eura u sljedećem desetljeću“, rekla je Tan za DW, no Tisza je vrlo motivirana. Povratak Mađarske u glavni tok EU-a bio je ključni dio izborne kampanje stranke, a ulazak u eurozonu dodatno bi učvrstio tu novu poruku.

No vremena je malo i stoga novi mađarski premijer Peter Magyar poziva Bruxelles da odmrzne 17 milijardi eura sredstava koja su blokirana zbog Orbanova demokratskog nazadovanja i problema s vladavinom prava. 10 milijardi tog iznosa mora se iskoristiti prije isteka roka u kolovozu.

Mjere štednje

Oko 75 posto Mađara podržava uvođenje jedinstvene europske valute, pokazalo je jedno istraživanje iz 2025. godine. Međutim, gotovo jednako toliko ispitanika smatra da zemlja još nije spremna na taj korak. Tisza se nada da će birači to imati na umu narednih godina jer će ekonomska konsolidacija vjerojatno značiti rezove u potrošnji ili povećanje poreza.

"Ulazak 2030. može se činiti ambicioznim, ali nije nemoguć", rekla je Julia Kiraly, bivša zamjenica guvernera središnje banke i profesorica na Mađarskoj akademiji znanosti. "Glavni izazov je ispuniti kriterije iz Maastrichta“, dodala je. Ti kriteriji određuju razine inflacije, duga, proračunskog deficita, kamatnih stopa i stabilnosti valute koje država mora zadovoljiti prije uvođenja eura. Mađarska trenutačno znatno zaostaje za tim fiskalnim zahtjevima.

Duboki rezovi u državnoj potrošnji potrebni za smanjenje deficita predstavljat će najveći izazov. Tan smatra da će to biti nemoguće postići do 2030. "Magyar je već najavio da će nastaviti fiskalno rastrošnu politiku Orbana, uz ubrzano povećanje obrambene potrošnje kako bi se ispunili NATO ciljevi“, dodala je.

Prednosti i nedostaci

No već bi sama najava ambicije da se pristupi eurozoni mogla Mađarskoj donijeti niz potencijalnih koristi. Nakon što vlada objavi službenu kandidaturu za pristupanje, očekuje se veća stabilnost mađarske forinte, kao i niža stopa inflacija i kamata.



Troškovi zaduživanja također bi trebali pasti, kako za državu tako i za cijelo gospodarstvo jer nadzor Europske središnje banke doprinosi stabilizaciji financijskog sektora. Dugoročno gledano, članstvo u eurozoni uklonilo bi valutni rizik i troškove transakcija — što je ključno za izvozno orijentirano mađarsko gospodarstvo.

Najveći nedostatak bio bi gubitak autonomije u vođenju monetarne politike i smanjena sposobnost ublažavanja gospodarskih šokova. No zemlja bi u tom slučaju imala pristup likvidnosti eurozone i mehanizmima pomoći u slučaju krize.

Oprez u eurozoni

No, nisu svi u Europi oduševljeni ovim najavama. Slabo gospodarstvo i slaba fiskalna pozicija Mađarske, kao i 16 godina institucionalnog nazadovanja, vjerojatno će izazvati oprez među članicama eurozone. One nisu zaboravile dužničku krizu u Grčkoj, koja se pokazala vrlo zaraznom i skupom, što bi moglo otežati napredak Mađarske kada zatraži potrebnu suglasnost ostalih članica.

Također postoji bojazan da bi Mađarska mogla promijeniti smjer i odustati od kandidature za euro nakon sljedećih izbora zakazanih za 2030., ili se vratiti neliberalnom kursu i postati destabilizirajući čimbenik unutar eurozone.

No, ne može se isključiti da će, prije ili kasnije, sve članice EU-a pristupiti eurozoni u nastojanju da povećaju konkurentnost u odnosu na SAD, smtraju stručnjaci.