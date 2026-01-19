Kaos na autocesti: Lančani sudar 26 vozila, ozlijeđeno više od 20 ljudi

Na autocesti A42 u blizini Essena u ranojutarnjim je satima došlo do lančanog sudara u kojem je sudjelovalo čak 26 vozila. Prema dostupnim informacijama, ozlijeđeno je 25 ljudi, od kojih je petero prevezeno u bolnicu.

Poledica i jutarnja gužva stvorile su kobnu kombinaciju. Jedan je vozač na mostu preko kanala Rajna-Herne oko 5:15 u smjeru Duisburga izgubio kontrolu nad vozilom i proklizao, a zbog leda na cesti ostali vozači nisu uspjeli pravovremeno zakočiti, što je dovelo do lančanog sudara.

Policija je potvrdila da su spasilačke službe brzo stigle na mjesto nesreće i pružile prvu pomoć ozlijeđenima. Tvrtka Ruhrbahna u autobusu je zbrinula oko 15 putnika koje su vatrogasci opskrbili dekama i toplim napitcima kako bi im pomogli s hladnoćom. Vatrogascima se priključio i njemački Crveni križ.

Zatvaranje dionice između čvora Essen-Nord i Bottropa izazvalo je kilometarske kolone i potpuni prometni kaos. Prema izvještajima WDR-a, prometni kolaps pogodio je vrhunac jutarnje gužve te su vozači prijavili višesatna čekanja jer su i okolne rute bile prenatrpane. Cesta je otvorena oko 11 sati.

Autocesta A42 povezuje važne gradove poput Essena, Bottropa i Kamp-Lintforta i spada među najfrekventnije prometnice.