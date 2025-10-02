SAD razmatra ukrajinski zahtjev za isporukom moćnog oružja koji može dosegnuti Rusiju, stigla je reakcija Kremlja

Kremlj je u četvrtak upozorio da bi, u slučaju da SAD isporuče Ukrajini prokektile Tomahawk za udare duboko unutar teritorija Rusije, došlo do nove runde opasne eskalacije između Rusije i Zapada.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je Rusija vidjela izvješća da SAD razmatra jedan takav potez i da će, ako se to dogodi, biti potreban odgovor Rusije.

"Ako se to dogodi, bit će to novi ozbiljan krug napetosti koji će zahtijevati adekvatan odgovor ruske strane", rekao je Peskov dopisniku Kremlja Pavelu Zarubinu.

"S druge strane, također je očito da ne postoji čarobni lijek niti svemoguće oružje koje bi pomoglo režimu u Kijevu. Niti jedno oružje ne može radikalno promijeniti tijek događaja", rekao je Peskov.

Američki potpredsjednik J. D. Vance izjavio je u nedjelju da Washington razmatra ukrajinski zahtjev za isporukom projektila Tomahawk.

Predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je od američkog predsjednika Donalda Trumpa isporuku tih krstarećih projektila dugog dometa tijekom sastanka na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda.

Tomahawk je podzvučni krstareći projektil dugog dometa dizajniran za precizne udare na kopnene ciljeve. Operativni domet mu se kreće između 1600 i 2500 kilometara.

Prvi put su korišteni u borbi tijekom operacije Pustinjska oluja 1991. godine i danas su ključan dio američkog arsenala. Svaki projektil košta oko 2 milijuna dolara, a proizvodi ih tvrtka Raytheon.

Domet Tomahawka stavio bi velike dijelove Rusije, uključujući Moskvu i Sankt Peterburg, unutar dometa ukrajinskih raketnih udara.