Koristite umjetnu inteligenciju za pronalazak partnera? Evo što treba, a što ne treba pritom činiti

AI chatbotovi postali su dio suvremenog načina romantičnog upoznavanja. Ljudi ih koriste za poboljšavanje profila na aplikacijama za upoznavanje, tumačenje poruka potencijalnih partnera, sastavljanje odgovora i traženje savjeta o vezama. Stručnjaci kažu da ta tehnologija može biti korisna, ali samo ako korisnici razumiju, i njezine mogućnosti, i njezina ograničenja.

Pomoćnik - ništa više i ništa manje

Logan Ury, direktorica znanosti o odnosima u aplikaciji za upoznavanje Hinge, rekla je za agenciju AP da tehnologija umjetne inteligencije može promijeniti način na koji ljudi traže partnera, ali ne i ono što žele.

Ury naglašava da bi umjetna inteligencija trebala biti poput pomoćnika, a ne nekoga tko piše umjesto vas, jer je, "kada se pojavite na tom spoju vrlo važno da osoba s kojom ste se povezali upozna istu osobu s kojom je razgovarala na internetu".

Dodala je da umjetna inteligencija, primjerice, može pomoći davanjem povratnih informacija o profilu i prijedlozima za prvi spoj na temelju interesa osobe s kojom ste se povezali.

Treba biti autentičan

Savjetnica za upoznavanje Erika Ettin iz SAD-a preporučuje ograničeniju ulogu. Smatra da bi se chatbotovi trebali koristiti ponajprije za lekturu profila ili poruka.

"Sve što tražim jest da ljudi najprije ulože vlastito promišljanje i kritičko razmišljanje, a ako će zatim koristiti umjetnu inteligenciju za provjeru nečega, neka to učine tek nakon što su već oblikovali vlastito mišljenje", rekla je Ettin za AP.

Ai upiti trebaju biti kvalitetni

Jules White, direktor inicijative za budućnost učenja i generativnu umjetnu inteligenciju američkog Sveučilišta Vanderbilt, rekao je da korisnici često daju premalo informacija chatbotovima.

White je za agenciju AP rekao da postavljanje upita nije samo pitanje odabira riječi. Ono uključuje učenje kako učinkovito iskoristiti tu računalnu sposobnost razmišljanja za rješavanje problema. Preporučuje da se chatbotu zada prikupljanje informacija postavljanjem pitanja sve dok ne dobije dovoljno konteksta.

Razumijevanje nijansi, a ne gotovoi odgovori

Matt Shumer, glavni partner u američkoj investicijskoj tvrtki Shumer Capital, rekao je za navedenu agenciju da su chatbotovi najkorisniji kada pomažu ljudima promisliti situacije, umjesto da im daju gotove odgovore.

"Pomozite mi da razumijem nijanse, kako bi oni mogli razmišljati o tome, koji je ispravan način odgovora, ali nemojte mi dati odgovor", rekao je Shumer misleći pritom na korištenje chatbota.

Stručnjaci naglašavaju da savjeti koje daje chatbot ovise o informacijama koje korisnici unesu. Budući da su brojni sustavi osmišljeni tako da budu susretljivi, oni mogu samo dodatno učvrstiti nečije stajalište, a ne tjerati na promišljanje.

Liesel Sharabi, direktorica Laboratorija za odnose i tehnologiju na američkom Sveučilištu Arizona State, rekla je za AP da dijeljenje informacija iz više perspektiva može pomoći.

"Nadam se da, ako biste imali problem u svojoj vezi, ne biste sve svoje odluke temeljili na onome što vam je rekla samo jedna osoba, zar ne? Nemojte to činiti ni s umjetnom inteligencijom, koristite je kao jednu od brojnih informacija koje vam stoje na raspolaganju", savjetuje na kraju Sharabi.