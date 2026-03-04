Kontroverza u američkoj vojsci: Zapovjednici citiraju Bibliju kako bi opravdali rat s Iranom

Američki vojni zapovjednici navodno koriste ekstremističku kršćansku retoriku kako bi opravdali sudjelovanje američkih vojnika u sukobu s Iranom, tvrdi Zaklada za vojnu vjersku slobodu (MRFF), koja je zaprimila više od 200 pritužbi pripadnika različitih rodova američkih oružanih snaga.

Prema navodima te organizacije, pritužbe su stigle od pripadnika marinaca, zrakoplovstva i svemirskih snaga, a odnose se na situacije u kojima zapovjednici navodno koriste biblijske reference kako bi potaknuli vojnike na sudjelovanje u operacijama.

Jednu od pritužbi podnio je dočasnik iz jedinice koja bi, prema njegovim riječima, u svakom trenutku mogla biti raspoređena u operacije protiv Irana. U pritužbi, koju je vidio britanski Guardian, navodi da ih je njihov zapovjednik poticao da vojnicima kažu kako je aktualni sukob dio Božjeg plana. Pritom je, tvrdi, citirao dijelove iz Knjige Otkrivenja koji se odnose na Armagedon i drugi dolazak Isusa Krista.

Dočasnik je također naveo kako je zapovjednik izjavio da je "predsjednik Trump pomazan od Isusa kako bi zapalio signalnu vatru u Iranu i time pokrenuo Armagedon".

Pritužba je podnesena u ime 15 vojnika, među kojima je bilo 11 kršćana, jedan musliman i jedan Židov. MRFF je pritužbu najprije podijelio s neovisnim novinarom Jonathanom Larsenom.

Predsjednik organizacije MRFF i veteran američkog zrakoplovstva Mikey Weinstein izjavio je za Guardian da se takve situacije često pojavljuju kad god su SAD ili Izrael uključeni u događaje na Bliskom istoku.

"Svaki put kada se na Bliskom istoku dogode ovakvi događaji, čujemo priče o kršćanskim nacionalistima koji su preuzeli utjecaj u vladi, ali i u američkoj vojsci", rekao je Weinstein.

Dodao je kako vojnici često teško mogu reagirati ili se suprotstaviti jer je riječ o njihovim nadređenima. "Vaš vojni zapovjednik nije vaš voditelj smjene u kafiću. Hijerarhija u vojsci čini situaciju znatno osjetljivijom", naglasio je.

Weinstein smatra da pritužbe ukazuju na porast kršćanskog ekstremizma u američkoj vojsci. Prema njegovim riječima, neki zapovjednici sukob tumače kao biblijski opravdan rat.

MRFF tvrdi da takva retorika predstavlja kršenje načela odvojenosti crkve i države, koje je zajamčeno američkim ustavom.

U raspravi se spominje i američki ministar obrane Pete Hegseth, koji je poznat po svojim stavovima bliskima kršćanskom nacionalizmu. Hegseth je ranije javno podržavao doktrinu takozvanog sfernog suvereniteta, ideološki okvir povezan s kršćanskim rekonstrukcionizmom, piše Guardian.

Ta filozofija zagovara strogo patrijarhalno društvo i snažnu ulogu religije u javnom životu, a neki njezini zagovornici pozivaju i na ekstremne kaznene mjere za određene društvene skupine.

U kolovozu 2025. Hegseth je na društvenoj mreži X podijelio prilog CNN-a o pastoru Dougu Wilsonu, kršćanskom nacionalistu i suosnivaču Zajednice reformiranih evanđeoskih crkava (CREC) sa sjedištem u Idahu. U tom prilogu Wilson je izjavio da ne smatra kako bi žene trebale obnašati vodeće položaje u vojsci niti sudjelovati u visokoprofiliranim borbenim operacijama.

"Volio bih da ova nacija bude kršćanska nacija i volio bih da ovaj svijet bude kršćanski svijet", rekao je Wilson u tom intervjuu.

Na upit za komentar o navodima iz pritužbi, Pentagon nije izravno odgovorio. Umjesto toga, podijeljeni su javni videoisječci ministra obrane Hegsetha u kojima govori o američkim operacijama vezanim uz Iran.