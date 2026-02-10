Tomaševića pitali o smjeni Piletića i kandidaturi Zorana Milanovića: "Gdje bih došao..."

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević sa suradnicima u Dječjem vrtiću Sveta Klara predstavio je novu centralnu stranicu dječjih vrtića Grada Zagreba.
dopunsko zdravstveno osiguranje
Građani zbunjeni, ne znaju što i kako platiti: "Obavijestili smo ih"
VISOKE CIJENE
U ovoj je županiji najviše pala prodaja nekretnina: "I brakovi pucaju zbog toga"
UŽAS U SUSJEDSTVU
Djevojčica umrla nakon rutinske operacije, obitelj traži odgovore: "Zašto smo ostali bez djeteta?"
"Sretni smo da možemo zajedno lansirati ovako veliko poboljšanje. Grad Zagreb si je postavio kao zadatak da razvije najbolji sustav predškolskog obrazovanja, ne samo u Hrvatskoj nego i šire jer znamo koliko je predškolsko obrazovanje bitno za razvoj djeteta", kazala je Danijela Dolenec, zamjenica gradonačelnika.
Dodala je kako u Gradu žele da više od 30 tisuća obitelji sve informacije može pronaći što brže i što lakše, a nova stranica to će im omogućiti.
"Sve informacije o vrtićima, upisima, kako doći do mjesta u vrtiću... sve mogu pronaći na jednom mjestu. Mogu pratiti i jelovnik u vrtiću tijekom godine", naglasila je.
Na toj stranici moći će se pronaći i informacije o zapošljavanjima u gradskim vrtićima.
Gradonačelnik Tomašević rekao je kako je u proračunu za ovu godinu za gradske vrtiće predviđeno 280 milijuna eura. To je, naglasio je, više nego proračun trećeg grada u Hrvatskoj, Rijeke. Zagreb ima 60 vrtića trenutačno, a uskoro se otvara i onaj u Sesvetskom Kraljevcu.
Tomašević je potom odgovarao na pitanja novinara.
Nestanak grijanja u velikom dijelu grada u nedjelju?
"Vrlo problematična situacija da usred zime pola grada ostane bez grijanja. Nije bila odgovornost Grada Zagreba. A gradski HDZ, koji je inače jako glasan, sad je šutio na tu temu", kazao je Tomašević.
O nacističkim grafitima u Savskom Gaju?
"Stalno uklanjamo grafite s uvredljivim i neprimjerenim sadržajem, i ovi će biti uklonjeni u najkraćem roku", odgovorio je.
Uvođenje naplate parkiranja u cijelom Zagrebu?
"Rekli smo da ćemo ići u širenje naplate, imamo niz inicijativa. Cijene su dosta niske, oni koji dolaze u kvartove stvaraju gužvu. Radi se analiza o promjenama zonama naplate, ići ćemo u odluku kad to završi."
Odlazak ministra Piletića, je li to trebalo ranije napraviti?
"S obzirom na niz problema i propusta u tom sustavu, to je trebalo raditi ranije, apsolutno", odgovorio je.
Pad prodaje nekretnina u Zagrebu, kako će se Grad postaviti?
"Ono što najviše utječe u Zagrebu je 55.000 praznih stanova u gradu, a ja vjerujem da je taj broj još i veći. Ako imate situaciju da privatni sektor izgradi 3000 stanova godišnje, a prazno ih je 60.000, onda imate nevjerojatan rast i najma i cijena nekretnina. Bez rješavanja tog problema, da se prazne nekretnine stave u funkciju, taj problem se neće riješiti. Taj problem može riješiti samo Vlada."
Kandidatura Zorana Milanovića na izborima s nezavisnom listom, što je objavio tjednik Nacional?
"Je l' to netko izjavio? Je li to rekao predsjednik? Gdje bih došao kad bih komentirao sva naklapanja i nagađanja. Ne radim to ni inače", zaključio je Tomašević.