Tomaševića pitali o smjeni Piletića i kandidaturi Zorana Milanovića: "Gdje bih došao..."

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević sa suradnicima u Dječjem vrtiću Sveta Klara predstavio je novu centralnu stranicu dječjih vrtića Grada Zagreba.

"Sretni smo da možemo zajedno lansirati ovako veliko poboljšanje. Grad Zagreb si je postavio kao zadatak da razvije najbolji sustav predškolskog obrazovanja, ne samo u Hrvatskoj nego i šire jer znamo koliko je predškolsko obrazovanje bitno za razvoj djeteta", kazala je Danijela Dolenec, zamjenica gradonačelnika.

Dodala je kako u Gradu žele da više od 30 tisuća obitelji sve informacije može pronaći što brže i što lakše, a nova stranica to će im omogućiti.

"Sve informacije o vrtićima, upisima, kako doći do mjesta u vrtiću... sve mogu pronaći na jednom mjestu. Mogu pratiti i jelovnik u vrtiću tijekom godine", naglasila je.

Na toj stranici moći će se pronaći i informacije o zapošljavanjima u gradskim vrtićima.

Gradonačelnik Tomašević rekao je kako je u proračunu za ovu godinu za gradske vrtiće predviđeno 280 milijuna eura. To je, naglasio je, više nego proračun trećeg grada u Hrvatskoj, Rijeke. Zagreb ima 60 vrtića trenutačno, a uskoro se otvara i onaj u Sesvetskom Kraljevcu.

Tomašević je potom odgovarao na pitanja novinara.

Nestanak grijanja u velikom dijelu grada u nedjelju?

"Vrlo problematična situacija da usred zime pola grada ostane bez grijanja. Nije bila odgovornost Grada Zagreba. A gradski HDZ, koji je inače jako glasan, sad je šutio na tu temu", kazao je Tomašević.

O nacističkim grafitima u Savskom Gaju?

"Stalno uklanjamo grafite s uvredljivim i neprimjerenim sadržajem, i ovi će biti uklonjeni u najkraćem roku", odgovorio je.

Uvođenje naplate parkiranja u cijelom Zagrebu?

"Rekli smo da ćemo ići u širenje naplate, imamo niz inicijativa. Cijene su dosta niske, oni koji dolaze u kvartove stvaraju gužvu. Radi se analiza o promjenama zonama naplate, ići ćemo u odluku kad to završi."

Odlazak ministra Piletića, je li to trebalo ranije napraviti?

"S obzirom na niz problema i propusta u tom sustavu, to je trebalo raditi ranije, apsolutno", odgovorio je.

Pad prodaje nekretnina u Zagrebu, kako će se Grad postaviti?

"Ono što najviše utječe u Zagrebu je 55.000 praznih stanova u gradu, a ja vjerujem da je taj broj još i veći. Ako imate situaciju da privatni sektor izgradi 3000 stanova godišnje, a prazno ih je 60.000, onda imate nevjerojatan rast i najma i cijena nekretnina. Bez rješavanja tog problema, da se prazne nekretnine stave u funkciju, taj problem se neće riješiti. Taj problem može riješiti samo Vlada."

Kandidatura Zorana Milanovića na izborima s nezavisnom listom, što je objavio tjednik Nacional?

"Je l' to netko izjavio? Je li to rekao predsjednik? Gdje bih došao kad bih komentirao sva naklapanja i nagađanja. Ne radim to ni inače", zaključio je Tomašević.