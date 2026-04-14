Smrtna presuda za Escobarove kokainske nilske konje: Kolumbija kreće u odstrel - aktivisti zgroženi

Kolumbijska ministrica zaštite okoliša Irene Vélez izjavila je da su dosadašnje metode kontrole populacije Escobarovih nilskih konja, poput kastracije ili premještanja u zoološke vrtove, bile preskupe i neuspješne. Prema novom planu, bit će odstrijeljeno do 80 jedinki, iako točan datum početka lova još nije objavljen.

"Ako ovo ne učinimo, nećemo moći kontrolirati populaciju", poručila je Vélez. "Moramo poduzeti ovu akciju kako bismo očuvali naše ekosustave."

Kolumbija je jedina zemlja izvan Afrike s divljom populacijom nilskih konja. Sve je počelo s četiri jedinke koje je Escobar uvezao za svoj privatni zoološki vrt na imanju Hacienda Nápoles. Prema procjenama Nacionalnog sveučilišta Kolumbije iz 2022. godine, u zemlji trenutno slobodno luta oko 170 ovih životinja, a viđeni su i na područjima udaljenim više od 100 kilometara od prvotnog imanja, piše CNN.

Lokalne vlasti upozoravaju da ovi golemi sisavci predstavljaju izravnu prijetnju stanovništvu na farmama i uz rijeke. Osim toga, nilski konji agresivno istiskuju domaće životinjske vrste, poput riječnih manata (morskih krava), s kojima se natječu za hranu i životni prostor.

Iako su nilski konji postali svojevrsna turistička atrakcija, a mještani u okolici Haciende Nápoles prodaju suvenire i nude ture za promatranje životinja, vlada inzistira na tome da je populacija izmaknula kontroli.

Žestoki otpor aktivista: "Ovo je okrutna odluka"

Odluka o odstrelu izazvala je oštre reakcije aktivista za prava životinja. Senatorica Andrea Padilla opisala je plan kao "okrutan" i optužila vladu da bira najlakši, a ne najhumaniji put.

"Ubojstva i masakri nikada neće biti prihvatljivi", napisala je Padilla na mreži X. "Riječ je o zdravim stvorenjima koja su žrtve nemara državnih tijela."

Pokušaji vraćanja nilskih konja u njihovo prirodno stanište u Africi ranije su proglašeni neizvedivima zbog ograničenog genskog fonda kolumbijskih jedinki i rizika od prenošenja bolesti.