FOTO Timmy je oslobođen nakon tjedana zarobljeništva, no jedno zabrinjava

Grbavi kit Timmy koji je tjednima bio nasukan uz njemačku obalu ponovno je slobodan, navodi tim iza inicijative za operaciju njegova oslobođenja, prenosi u subotu dpa.

Kit je proveo nekoliko tjedana zarobljen u plitkim vodama prije nego što su ga volonteri u utorak prebacili na plovilo ispunjeno vodom.

Humpback whale ‘Timmy’ released in the North Sea after weeks stranded off Germany Nicknamed Timmy by German media, the whale was spotted swimming near Germany’s Baltic Sea coast on March 3, far from its natural habitat in the Atlantic Ocean. https://t.co/McpKVeC3WL pic.twitter.com/QhgubbvFoK — UnfilteredAmerica (@NahBabyNahNah) May 2, 2026

I prije ove nezgode, kit od 12 metara i težak 12 tona više se puta zaglavio uz njemačku baltičku obalu prije nego što se nasukao u zaljevu Wismar.

Spasioci se nadaju da će kit uspjeti otplivati ​​kroz duboke vode Sjevernog mora i vratiti se u svoje prirodno stanište u Atlantiku.

Mužjak star 4 do 6 godina prvi je put viđen u Baltičkom moru početkom ožujka. Neki stručnjaci za divlje životinje strahuju da je Timmy teško dezorijentiran, bojeći se da bi mogao biti ozlijeđen ili umrijeti.

Grbavi kit Timmy - 1 Foto: Afp

Još ostaje vidjeti hoće li Timmy biti dobro nakon ovoliko stresa. Njemački istraživač kitova i morski biolog Fabian Ritter kaže da nije jasno može li ovaj gorostas još uvijek normalno plivati ​​i roniti. Također nije jasno može li se uopće hraniti zbog fragmenata mreže pronađenih u njegovim ustima.

"O spašavanju možemo govoriti tek kada se kit vrati u sjeverni Atlantik i tamo preživi dugoročno", rekla je organizacija za zaštitu životinja Whale and Dolphin Conservation (WDC).

