Velike gužve zbog radova na važnom nadvožnjaku: Izmijenjen autobusni promet, predloženi alternativni pravci

U nedjelju, 14. lipnja, započeli su opsežni radovi na sanaciji i održavanju nadvožnjaka u Ulici Ljudevita Posavskog u Sesvetama, a što se osjetilo odmah u ponedjeljak ujutro 15. lipnja kad su nastale prve prometne gužve na alternativnim pravcima koji mijenjaju ovaj važan pravac na istoku Zagreba.

Iz HAK-a jutros javljaju o povećanoj gustoći prometa na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba. Vozi se usporeno uz povremene zastoje, a kolona je oko 4 km. Upozoravaju i na gužve na A4 između čvorova Zagreb istok i Kosnica u smjeru Bregane, vozi se u koloni u pokretu uz povremene zastoje

Zbog ozbiljnosti zahvata, spomenuta ulica na dijelu od Slatinske ulice do zone raskrižja sa Zagrebačkom cestom bit će u potpunosti zatvorena za sav promet od 14. lipnja u 8:00 sati pa sve do 31. kolovoza do 20:00 sati. Građane u tom dijelu grada očekuje privremena regulacija prometa, vožnja obilaznim pravcima - i ono najgore - goleme gužve.

Kako iz grada navode u tehničkoj dokumentaciji, radovi na gornjem dijelu nadvožnjaka trajat će do početka školske godine, kada će se on ponovno otvoriti za motorna vozila. S druge strane, radovi na donjem dijelu konstrukcije nastavit će se protezati sve do kraja godine, no oni se izvode tako da neće imati utjecaja na cestovni promet.

Razlog za hitnu sanaciju krije se u izvješću Instituta IGH još iz 2020. godine, kada je utvrđeno da nadvožnjak ima oštećenja koja smanjuju trajnost konstrukcije te da postoji stvarni rizik od gubitka funkcionalnosti i uporabivosti pojedinih dijelova. Ova rekonstrukcija ujedno je i priprema za 2027. godinu, kada u sklopu velikog "Projekta Zagreb" započinje kapitalni projekt izgradnje vodoopskrbe i odvodnje u Sesvetama te njezino spajanje na Centralni pročistač otpadnih voda.

Radovi i alternativni pravci

Cilj radova je sanirati dotrajali nadvožnjak, spriječiti daljnje propadanje materijala i osigurati dugoročnu stabilnost konstrukcije.

Kao veliku korist za vozače iz Grada Zagreba istiću da će se tijekom ovih radova ujedno rekonstruirati i samo raskrižje sa Zagrebačkom cestom. Tamo će se izgraditi dodatna traka za lijevo skretanje iz Ulice Ljudevita Posavskog, što će ubuduće znatno povećati protočnost prema istoku i smanjiti dosadašnje zastoje na nadvožnjaku.

Radovi na nadvožnjak Foto: Patrik Macek/PIXSELL/Pixsell

Kako bi se izbjegle prometne gužve i zagušenja, vozačima se preporučuju sljedeći obilazni pravci:

Pravac 1: Ulica Ljudevita Posavskog – Slavonska avenija – Savska cesta – Jelkovečka ulica – Bjelovarska ulica – Zagrebačka cesta i obratno.

Pravac 2: Ulica Ljudevita Posavskog – Slavonska avenija – Čulinečka cesta – Resnički gaj II – Resnički gaj I – Čulinečka cesta – Platana ulica – Aleja javora – Ulica kneza Branimira – Zagrebačka cesta i obratno.

S ciljem dodatnog rasterećenja prometa, predložen je i dodatni obilazni pravac:

Ulica Ljudevita Posavskog – Slavonska avenija – čvor Zagreb istok – čvor Sesvete – Sesvetska cesta – Bjelovarska ulica – Zagrebačka cesta i obratno.

Nadležne službe zahvaljuju građanima na strpljenju i razumijevanju te poručuju kako će ovaj zahvat donijeti veću sigurnost za vozače, pješake i bicikliste, osigurati dugotrajniju infrastrukturu i smanjiti potrebu za budućim neplaniranim zatvaranjima.

Izmjene u autobusnom prometu

Iz ZET-a javljaju o izmjenama u svojim autobusnim linijama zbog radova na sanaciji ovog nadvožnja. Od jutarnjih sati nedjelje, 14. lipnja, do utorka, 1. rujna, dolazi do značajnih izmjena na autobusnim linijama 275, 277, 279, 282 i 284.

Linija 275 (Sesvete - Sesvetska Sopnica): Neće prometovati uopće sve do ponedjeljka, 7. rujna.

Linije 277 (Sesvete - Sesvetska Selnica) i 284 (Sesvete - Ivanja Reka - Dumovec): Prometovat će skraćeno u smjeru terminala Sesvete, do novoizgrađenog privremenog okretišta u Kelekovoj ulici. Vozit će trasom: Kelekova (početno/krajnje stajalište) - Slatinska ulica - Ulica Ljudevita Posavskog - Industrijska cesta i dalje redovnom trasom, a u povratku redovnom trasom do Industrijske ceste - Kelekova ulica - Kelekova (okretište).

Ukinuta stajališta: Obostrano stajalište Bistrička-Zagrebačka, te stajališta Ninska, Sesvete-izlaz, Sesvete-ukrcaj i Ljudevita Posavskog (u smjeru sjevera) neće biti u funkciji. Privremeno se uspostavlja stajalište u Slatinskoj ulici kod Ulice Ljudevita Posavskog.

ZET-ovi autobusi Foto: Ronald Gorsic/Cropix

Linija 279 (Dubec - Novi Jelkovec): Prometovat će djelomično izmijenjenom trasom:

Dubec - Ulica Dubrava - Čulinečka cesta - Resnički gaj I. - Resnički gaj II. - Čulinečka cesta - (lijevo) Slavonska avenija - Ulica Ljudevita Posavskog - 144. brigade Hrvatske vojske - Novi Jelkovec. U povratku vozi iz Novog Jelkovca preko Rimskog puta i Ulice Ljudevita Posavskog te dalje istom izmijenjenom trasom do Dupca.

Ukinuta stajališta: Obostrana stajališta Ulica Kaktusa, Brestovečka, Ljudevita Posavskog, Ljudevita Posavskog-Kelekova, te stajališta Zagrebačka 103 i Zagrebačka 94 neće raditi. Stajalište Ljudevita Posavskog-Rimski put u Ulici Rimski put također ne radi, ali se koristi ono u Ulici Ljudevita Posavskog u smjeru Dupca. Linija će voziti po novom voznom redu.

Linija 282 (Sesvete - Novi Jelkovec): Prometovat će skraćeno u smjeru terminala Sesvete do privremenog okretišta u Kelekovoj ulici: Kelekova (početno/krajnje stajalište) - Slatinska ulica - Ulica Ljudevita Posavskog - Novi Jelkovec, a u povratku redovnom trasom do Ulice Ljudevita Posavskog - Industrijska cesta - Kelekova ulica - Kelekova.

Ukinuta stajališta: Obostrano stajalište Bistrička-Zagrebačka te stajališta Ninska, Sesvete-izlaz, Sesvete-ukrcaj i Ljudevita Posavskog u smjeru sjevera ne funkcioniraju. Privremeno stajalište uspostavlja se u Slatinskoj ulici, kod Ulice Ljudevita Posavskog. Ova linija također prometuje po novom voznom redu.

Iz ZET-a korisnike i putnike ljubazno mole za razumijevanje tijekom trajanja ovih izvanrednih mjera.