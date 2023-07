Kina potajno šalje Rusiji ogromne količine vojne opreme: "Oni zapravo podržavaju ruske pozicije"

"Ovog proljeća, jedan od naših kupaca došao je u našu tvrtku kako bi potvrdio stil i količinu pancirnih prsluka i pažljivo testirao kvalitetu“, Shanghai H Win, proizvođač vojne zaštitne opreme, ponosno je izvijestio na svojoj web stranici u ožujku. Identitet nasmiješenog kupca nije poznat, ali postoji velika vjerojatnost da je bio Rus.

Prema carinskim podacima, ruski kupci prijavili su narudžbe za stotine tisuća pancirnih prsluka i kaciga koje je proizveo Shanghai H Win, prenosi POLITICO.

Dokazi ove vrste pokazuju da se Kina, unatoč pozivima Pekinga na mir, gura koliko god može u isporuci dovoljno nesmrtonosne, ali vojno korisne opreme Rusiji. Zatim su tu i bespilotne letjelice koje se mogu koristiti za usmjeravanje topničke vatre ili bacanje granata, te termalni optički ciljnici za gađanje neprijatelja noću.



Ove pošiljke ukazuju na rupu u pokušajima Zapada da ugrozi Putinov ratni stroj. Prodaja takozvane tehnologije dvostruke namjene koja može imati i civilnu i vojnu namjenu ostavlja sasvim dovoljno mjesta za poricanje zapadnim vlastima koje traže razloge da se ne suprotstave golemoj gospodarskoj sili poput Pekinga.

I dok je Ukrajina kupac Kine, njezin uvoz većine opreme obuhvaćene ovom pričom oštro je pao, pokazuju brojke. Rusija je ove godine iz Kine uvezla bespilotne letjelice u vrijednosti više od 100 milijuna dolara - 30 puta više od Ukrajine. A kineski izvoz keramike, komponente koja se koristi u pancirkama, povećao se za 69 posto u Rusiju, dok je pao za 61 posto u Ukrajinu, pokazuju podaci kineske i ukrajinske carine.



“Ono što je vrlo jasno je da Kina, usprkos svim svojim tvrdnjama da je neutralan akter, zapravo podržava ruske pozicije u ovom ratu”, rekla je Helena Legarda, vodeća analitičarka specijalizirana za kinesku obranu i vanjsku politiku u Berlinu. No, dodala je, malo je vjerojatno da će oprema poput pancirnih prsluka, termalnih slika, pa čak i komercijalnih bespilotnih letjelica koje se mogu koristiti u ofenzivnim operacijama na prvoj liniji izazvati odgovor EU i nove sankcije.

Tko su zapravo ti kupci? Jedan je Silva, tvrtka sa sjedištem u udaljenom dijelu Sibira. Podnijela je prijave u siječnju ove godine s detaljima narudžbi za 100.000 pancirnih prsluka i 100.000 kaciga. Proizvođač te opreme je - Shanghai H Win.



Takvi uvoznici često nose obilježja tvrtki "jednog dana", kako su u Rusiji poznate fiktivne tvrtke. Takve kompanije osnivaju oni koji žele prikriti svoje poslove. Obično su novi, navedeni su na nepoznatim adresama stanovanja i imaju malo osoblja ili imovine. Njihova financijska izvješća često ne navode razine prometa koje bi implicirale prijave.

Tu je i Pozitron, tvrtka sa sjedištem u Rostovu na Donu, južnom gradu koji su nakratko zarobili Wagnerovi plaćenici gospodara rata Jevgenija Prigožina. Uvezla je više od 60 milijuna dolara "airsoft kaciga", "razne keramike" i drugih artikala iz kineske tvrtke Beijing KRNataral u studenom i prosincu 2022., prema carinskim podacima.



Na prvi pogled, opisi proizvoda u deklaracijama i carinskoj evidenciji čine se dovoljno bezopasnim. Za "airsoft kacige", na primjer, kaže se da su za korištenje u igrama paintballa i "nisu za vojnu uporabu, ne za dvostruku uporabu". Međutim, stručnjaci za sankcije i obranu kažu da je uobičajena praksa da se roba dvostruke namjene pogrešno označava kao ona za civilne svrhe, a zapravo je namijenjena za bojno polje.

Maxim Mironov, stručnjak za sankcije, smatra da Zapadu, unatoč proširenju sankcija kako bi se kaznili Putinovi pomagači, nedostaje političko uvjerenje da ih provede protiv Pekinga. Imaju li političari dovoljno volje uvesti sankcije Kini? Uglavnom, odgovor je ne”, rekao je Mironov.

"Kina signalizira: možete pokušati, ali nije me briga što pokušavate učiniti", dodao je Mironov. “A Europska unija se ponaša na način ako vam se ne sviđa, mi to nećemo učiniti. I ako Kinezi to vide, samo će nastaviti raditi ono što misle da je u njihovom najboljem interesu.”