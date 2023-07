Fuchs o guranju preko reda u bolnici: ''Moj jedini krimen je možda...''

U nevremenu su glavnom stradali krovovi i to će biti sanirano do početka školske godine, kazao je ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs i dodao da je razgovarao sa zagrebačkim gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem koji također smatra da bi se tu štetu moglo popraviti do početka školske godine.

U Vukovarsko-srijemskoj županiji štete su nastale na 14 škola, a u Slavonsko-baranjskoj na 11. Nakon što se štete pregledaju i vidi se koliki je obujam, pojavit ćemo se kao ministarstvo i pomoći ćemo da se poprave, kazao je.

"Uvijek se može potkrasti nekakva greška"

Fuchs se osvrnuo na ovogodišnju državnu maturu i kazao da ona već 14 godina funkcionira i da se svake godine poboljšava, iako se uvijek može potkrasti nekakva pogreška.

Matura se postavlja generacijski, rezultati na državnoj maturi se de facto kompariraju unutar jedne generacije, ponekad je jedna generacija bolja, nekad lošija, a posljednja je generacija tijekom četverogodišnjeg školovanja prošla kroz COVID i potrese što je vjerojatno imalo utjecaja na rezultate i tijek školovanja te generacije, rekao je ministar.

Generalno gledano, mislim da je prošlo dobro. Svi koji su položili državnu maturu upisat će se na daljnje visokoškolske institucije, kazao je.

Ministar je izrazio zabrinutost zbog velikog broja nepopunjenih mjesta na sveučilištima u Hrvatskoj i kazao da je Ministarstvo upozoravalo sveučilišta.

"Negdje ima više zaposlenih nego studenata"

Molio sam i rektore da se po završetku ukinu svi studijski programi na kojima nema minimalno pet studenata, da se ne održavaju fantomski studijski programi na kojima nema studenata te da ulože napore u privlačenje studenata, ne samo iz Hrvatske nego i iz drugih zemalja, kazao je.

Naveo je pritom kako postoje apsurdni primjeri da u nekoj instituciji ima veći broj zaposlenih nego što ima studenata.

Komentirajući medijske napise da je u bolnicu primljen preko reda, Fuchs je kazao da je sam s privatnim automobilom došao na hitni prijem zbog povrede koljena i da nije išao preko reda, ali da je možda njegov "krimen" što je tražio od zaštitara da se parkira na parkiralištu bolnice, koje je, kaže, bilo poluprazno u subotu u četiri sata popodne.