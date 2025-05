VIDEO Indija napala Pakistan! Pogođeno više lokacija, objavljene snimke udara

Indija je projektilima pogodila tri lokacije u Pakistanu, izjavio je glasnogovornik pakistanske vojske.

Prema navodima Reutersa, stigla su izvješća o intenzivnom granatiranju i glasnim eksplozijama u pograničnim područjima Kašmira pod pakistanskom kontrolom.

Indijska vlada priopćila je da su njihove snage pokrenule operaciju Sindoor, tijekom koje su napadnuta "teroristička uporišta" u Pakistanu i pakistanskom dijelu Kašmira "s kojih su planirani i koordinirani teroristički napadi na Indiju".

U službenom priopćenju navodi se da je napadnuto ukupno devet meta.

"Naše djelovanje bilo je usmjereno, odmjereno i neeskalirajuće. Nisu gađane nikakve pakistanske vojne baze. Indija je pokazala znatnu suzdržanost u odabiru ciljeva i načinu provedbe napada", stoji u priopćenju o kojem je izvijestio BBC.

Dodaje se da je napad naređen nakon prošlomjesečnog smrtonosnog napada militanata na turiste u indijskom dijelu Kašmira.

Objavljena je i snimka na kojoj se čuju eksplozije u pakistanskom dijelu Kašmira, u blizini grada Muzaffarabada. Reuters također izvještava o više jakih eksplozija na nekoliko lokacija u Pakistanu i pakistanskom Kašmiru, a svjedoci tvrde da je u Muzaffarabadu nestalo struje.

Glasnogovornik pakistanske vojske izjavio je da će Islamabad "odgovoriti na ovaj napad u trenutku i na području koje sam odabere".

"Svi naši borbeni zrakoplovi su u zraku. Ovo je sramotan i kukavički napad koji je izveden iz indijskog zračnog prostora", dodao je glasnogovornik.

Odnosi između Indije i Pakistana naglo su se pogoršali nakon smrtonosnog napada militanata na turiste u Kašmiru prošlog mjeseca. Indija optužuje Pakistan za podršku prekograničnom terorizmu, što Islamabad odbacuje.

