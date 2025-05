Biden dao prvi intervju otkako je odstupio s dužnosti: "Smrtno me vrijeđa kako se ovo odvilo..."

Bivši američki predsjednik Joe Biden održao je prvi intervju otkako je napustio Bijelu kuću.

Istaknuo je da ga najviše ljuti način na koji se Donald Trump ponio prema američkim saveznicima – posebno prema ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom.

"Smrtno me vrijeđa kako se to odvilo", rekao je o eksplozivnoj svađi u Ovalnom uredu između Trumpa i Zelenskog u veljači. "Jednako tako se odjećam kada sada slušam takve priče - 'Možda ćemo morati vratiti Panamu', 'Možda bismo trebali pripojiti Grenland', 'Možda Kanada treba postati 51. savezna država'... Koji je to predsjednik ikada govorio na takav način? To nismo mi. Mi smo za slobodu, demokraciju, prilike – ne za eksproprijaciju", poručio je Biden.

Biden je najveću zabrinutost iskazao zbog NATO-a. "Ozbiljna je to briga - da se Atlantski savez počinje doživljavati kao mrtav. Mislim da bi to promijenilo modernu povijest svijeta ako se dogodi. Mi smo jedina nacija koja ima kapacitet okupiti ljude i predvoditi svijet. Inače će na scenu stupiti Kina i bivši Sovjetski Savez, Rusija".

Upravo se danas, više nego ikad, taj savez dovodi u pitanje. "Zabrinut sam da Europa ne izgubi povjerenje u sigurnost, u Ameriku i američko vodstvo u svijetu, ne samo u NATO-u, nego i po pitanjima od presudne važnosti", nadodao je Biden.

Napustio je Ovalni ured s 82 godine, a njegova dob izazvala je neprestane kritike. Njegov katastrofalan nastup u televizijskoj debati potaknuo je daljnja pitanja, a on se ubrzo nakon toga povukao iz izborne utrke, 107 dana prije izbora - ostavljajući Kamalu Harris s vrlo malo vremena za organizaciju vlastite kampanje.

"Ne mislim da bi napravilo razliku da sam se ranije povukao iz utrke. Izašao sam u vrijeme kada smo imali dobrog kandidata, bila je potpuno financirana. Bila je to teška odluka, ali mislim da je bila prava odluka", objasnio je.

Osvrnuo se i na trenutni svjetski poredak. "Živimo u vremenu kada je demokracija više u opasnosti nego u bilo kojem drugom trenutku otkako je završio Drugi svjetski rat. Pogledajte koliko se europskih čelnika i država pita, 'Što sada da radim? Koji je najbolji put? Mogu li računati na Sjedinjene Države? Umjesto da se demokracija širi po svijetu, ona se povlači. Za demokraciju se mora boriti svaki novi naraštaj", rekao je.

U tom kontekstu pažljivo je priznao: Trump se ne ponaša kao republikanski predsjednik.

Prokomentirao je i rat u Ukrajini te Trumpov odnos s Vladimirom Putinom. "To je suvremena naklonost agresoru. Putin vjeruje da ima povijesno pravo na teritorij Ukrajine. Ne može podnijeti da se Sovjetski Savez raspao. I tko god misli da će on stati, naivan je. Bojim se da Trumpov stav šalje poruku drugim europskim zemljama da bi bilo vrijeme predati se Rusiji", objasnio je.

"Jednostavno ne shvaćam kako ljudi misle da ako dopustimo diktatoru, nasilniku, da odluči uzeti značajne komade teritorija koji nisu njegovi, da će ga to zadovoljiti", rekao je demokrat u razgovoru za BBC.