Trump nakon kršenja zračnog prostora: "Ako Rusija nastavi s eskalacijom, ja ću..."

Više upada u zračni prostor članica NATO saveza se dogodilo posljednjih dana.

Nekoliko zemalja, uključujući Litvu, Estoniju i Češku, pozvalo je NATO na snažniji odgovor na ruske provokacije, uključujući obaranje ruskih aviona koji krše granice Saveza.

Nakon najnovijih događanja, oglasio se i američki predsjednik Donald Trump.

Izjavio je da bi "pomogao braniti Poljsku i baltičke države ako Rusija nastavi s eskalacijom".

Ova reakcija dolazi nakon što je Rusija u petak upala u zračni prostor NATO-a u Estoniji na 12 minuta, što je navelo zemlju da aktivira članak 4. NATO-a i zatraži hitni sastanak Vijeća sigurnosti UN-a, na čijoj će Skupštini prisustvovati i Trump.

Litavska ministrica obrane Dovile Sakaliene također se oglasila. "NATO-ova granica na sjeveroistoku se testira s razlogom. Moramo ozbiljno djelovati. P.S. Turska je prije 10 godina dala primjer. Za razmišljanje", napisala je na platformi X.

Poljski ministar obrane je u nedjelju pozvao na hitniju reakciju NATO-a, reagirajući na najnovije kršenje estonskog zračnog prostora, javlja Euronews.

"NATO bi trebao vrlo čvrsto i nedvosmisleno reagirati na ruske provokacije", rekao je u nedjelju u Boguchwali.