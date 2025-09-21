Drama na nebu iznad Baltika: NATO dignuo Eurofightere

NATO je u nedjelju podigao dva Eurofightera iznad Baltičkog mora nakon što je otkriven ruski izviđački zrakoplov koji je letio bez podnesenog plana leta, izvijestila je Njemačka delegacija pri NATO-u.

Zrakoplov, Il-20M, poletio je iz Rusije i ušao u međunarodni zračni prostor bez uspostave komunikacije, zbog čega je vizualna identifikacija bila jedini način potvrde njegova prisustva.

Prema njemačkom ratnom zrakoplovstvu, nakon vizualne identifikacije zrakoplova, Bundeswehr je njegovo praćenje predao švedskim NATO partnerima.

Il-20M je opremljen radarom, sustavima za elektroničko ratovanje i prikupljanje obavještajnih podataka, te je dizajniran za praćenje komunikacija i protuzračnih obrana, pružajući obavještajne podatke za ruske operacije.

Njegovo presretanje predstavlja najnoviji primjer ruskog testiranja istočnih obrambenih kapaciteta NATO-a, piše Kyiv Independent.

Nedavni incidenti

Tri ruska lovca MiG-31 ušla su u estonski zračni prostor iznad Finskog zaljeva u petak, zadržavši se 12 minuta prije nego što su ga napustili.

Kasnije istog dana, Poljska je izvijestila da su dva ruska zrakoplova letjela na maloj visini iznad naftne platforme Petrobaltic u Baltičkom moru, kršeći sigurnosnu zonu iznad objekta.

Samo nekoliko dana ranije, 10. rujna, Poljska je oborila ruske dronove koji su ušli na njezin teritorij tijekom napada na Ukrajinu, što je bio prvi put da je članica NATO-a izravno djelovala protiv ruskih vojnih sredstava nad vlastitim zračnim prostorom tijekom rata.

Rumunjska je 13. rujna izvijestila o sličnom incidentu, podigavši dva F-16 nakon što je otkrila ruski dron koji je ušao u njezin zračni prostor tijekom napada na Ukrajinu.

Kao odgovor na rastuće prijetnje, NATO je pokrenuo misiju Eastern Sentry kako bi ojačao svoje istočno krilo.