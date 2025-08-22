Visoka diplomatkinja EU: "Putin je dobio sve što je htio, uvlači nas u zamku"

Potpredsjednica Europske komisije i visoka diplomatkinja Europske unije, Kaja Kallas upozorila je da je dopuštanje Rusiji da zadrži ukrajinske teritorije "zamka u koju nas Putin želi uvući".

Donbas na istoku Ukrajine već se godinama spominje kao sporno područje, a vojna agresija prisilila je u posljednjih 10 godina oko 1,5 milijuna Ukrajinaca na bijeg. Ukrajina je odbijala prepustiti Donbas Kremlju u zamjenu za mir, iako je Trump naglasio potrebu za "razmjenom teritorija".

Kaja Kallas također je na "traženoj listi" Kremlja, a u intervjuu za BBC rekla da zasad nema puno "konkretnih koraka" kada je riječ o stvaranju obrambene snage.

"Najjače sigurnosno jamstvo je jaka ukrajinska vojska", rekla je i dodala da jamstva moraju biti "nešto stvarno, a ne samo na papiru". Istaknula je da je na državama članicama "koalicije voljnih" da odluče kako točno mogu pridonijeti i u kojem obliku bi te snage djelovale, što još nije jasno.

Vladimir Putin i Donald Trump Foto: Afp

Čelnici ključnih zemalja EU-a, uključujući Francusku, Njemačku, Italiju i Finsku, pridružili su se ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom na razgovorima u Bijeloj kući prošli tjedan, nekoliko dana nakon što je Trump ugostio ruskog predsjednika Vladimira Putina u vojnoj bazi na Aljasci.

Kremlj umanjuje važnost Zelenskog razgovora dok Trump upozorava da Putin možda ne želi postići dogovor

Kallas je rekla da je Putin na Aljasci dobio "sve što je htio" i da će to utjecati na njegovu spremnost na mirovne pregovore. "Dobio je tako srdačan doček, htio je da se sankcije ne uvedu i to je postigao".

"Putin se samo smije, ne zaustavlja ubijanje, nego ga pojačava. Zaboravljamo da Rusija nije napravila nijedan ustupak", dodala je.

EU je sastavila 19. paket sankcija kako bi izvršila pritisak na ruskog čelnika na daljnje razgovore, a Trump je u međuvremenu u četvrtak rekao da daje dva tjedna vremena da se vidi hoće li mirovni pregovori između Rusije i Ukrajine napredovati.

Zelenski: "Ne žele završiti ovaj rat"

Zelenski je izrazio sumnju u Putinovu spremnost za sastanak s njim - optužio je Rusiju da pokušava izbjeći "nužnost" sastanka čelnika dviju država.

Volodimir Zelenski i Donald Trump - 2 Foto: AFP

"Trenutni signali iz Rusije su, iskreno, nepristojni. Ne žele završiti ovaj rat", rekao je. Također je pozvao zapadne saveznike da unutar deset dana jasno kažu kakva sigurnosna jamstva mogu dati Ukrajini.

U najnovijem ruskom napadu pogođeno je 11 lokacija u Ukrajini, poginula je najmanje jedna osoba, a više deset ih je ozlijeđeno.

Više ruskih čelnika ponovilo je stavove EU i Ukrajine o Putinovoj nespremnosti da se uključi u mirovni sporazum. Francuski predsjednik Emmanuel Macron nazvao je ruskog vođu "predatorom i čudovištem na našem pragu" te izrazio "najveću sumnju" u njegovu spremnost na mir.

Oba čelnika prisustvovala su mirovnim pregovorima u Bijeloj kući u ponedjeljak.