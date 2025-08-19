Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
ANALIZA SASTANKA

Zapanjujući prikaz: Ovo su tri ključna trenutka koja otkrivaju koliki je zapravo Putinov utjecaj na Trumpa

Piše M. T., 19. kolovoza 2025. @ 09:03 komentari
Volodimir Zelenski i Donald Trump - 2
Volodimir Zelenski i Donald Trump - 2 Foto: AFP
Vladimir Putin nije bio na povijesnom sastanku u Washingtonu, ali njegov utjecaj jest.
Najčitanije
  1. Ilustracija
    u Dalmaciji

    Automobil naletio na pješakinju: Nije joj bilo pomoći
  2. Otok Ošljak
    Potjerali turiste

    Pobuna na našem otoku: "Vrhunac je bio kad mi je čovjek ušao u kuću i pitao gdje je toalet"
  3. Turisti
    Špica sezone

    Milijarde eura slile se u blagajnu, potrošnja je rekordna, a ugostitelji otkrivaju: "Trendovi su potpuno novi!"

Komentirajte clanke na portalima Nove TV i osvojite vrijedne nagrade

Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Vjernici u šoku nakon restauracije kipa Djevice Nade La Macarene u Sevilli
loša kopija originala
Vjernici u šoku nakon restauracije kipa Djevice Marije: "Kao da je imala lošu plastičnu operaciju!"
U Helsinkiju već godinu dana nitko nije poginuo u prometnoj nesreći: Za to postoji više razloga
Stop crnim brojkama
U ovom gradu već godinu dana nitko nije poginuo u prometnoj nesreći: Za to postoji više razloga
Turista udario grom: Odletio je s motora
Tragedija u susjedstvu
Turista udario grom: Odletio je s motora
Teško je opisati kako Vučić pipa razbijeno staklo, najbolje da sami pogledate
Bizarno
VIDEO Nestvarni prizori: Pogledajte što radi Vučić, reagiralo i osiguranje
Putin nije bio ondje, ali njegov utjecaj jest
ANALIZA SASTANKA
Zapanjujući prikaz: Ovo su tri ključna trenutka koja otkrivaju koliki je zapravo Putinov utjecaj na Trumpa
DHMZ: Sunčano s temeperaturama od 27 do 32 'celzijevca'
DHMZ
Stiže snažna promjena vremena, padaju temperature
U prometnoj nesreći kod Imotskog preminula je pješakinja
u Dalmaciji
Automobil naletio na pješakinju: Nije joj bilo pomoći
Mještani malenog otoka Ošljaka kraj Zadra otjerali su brodove s turistima
Potjerali turiste
Pobuna na našem otoku: "Vrhunac je bio kad mi je čovjek ušao u kuću i pitao gdje je toalet"
Špica sezone opravdala očekivanja: "Trendovi su potpuno novi, gost više nije naivan..."
Špica sezone
Milijarde eura slile se u blagajnu, potrošnja je rekordna, a ugostitelji otkrivaju: "Trendovi su potpuno novi!"
Novi prosvjedi u Srbiji; zapadni mediji pišu da Vučiću "kod kuće ponestaje puta"
Svjetski mediji
Ključa u susjedstvu: "Beograd je kao Kijev 2014. Vučiću sada preostaju samo dva izbora"
Američkog turista na Bahamima je napao morski pas
napad pod vodom
Odmor iz snova u poznatom turističkom odredištu pretvorio se u horor: Muškarca napao morski pas
Kako je Zelenski uspio šokirati Trumpa jednim potezom: "To je najbolje što imam"
bizarnost važnija od ljudskih života
Kako je Zelenski uspio šokirati Trumpa: "To je najbolje što imam"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
U prometnoj nesreći kod Imotskog preminula je pješakinja
u Dalmaciji
Automobil naletio na pješakinju: Nije joj bilo pomoći
Mještani malenog otoka Ošljaka kraj Zadra otjerali su brodove s turistima
Potjerali turiste
Pobuna na našem otoku: "Vrhunac je bio kad mi je čovjek ušao u kuću i pitao gdje je toalet"
Špica sezone opravdala očekivanja: "Trendovi su potpuno novi, gost više nije naivan..."
Špica sezone
Milijarde eura slile se u blagajnu, potrošnja je rekordna, a ugostitelji otkrivaju: "Trendovi su potpuno novi!"
show
Ljepotica Nevena Nikolić osvojila je srce regionalnog miljenika žena Adija Šoše
lijepa i pametna!
Ova ljepotica osvojila je srce mostarskog miljenika žena, od njezinih fotki boli glava
Što će se dogoditi s Buckinghamskom palačom nakon najave princa Williama?
donio odluku
Panika u kraljevskoj obitelji nakon najave princa Williama: "Ovo je dugoročno"
Tereza Kesovija posvetila objavu na Instagramu Gabi Novak
''moj anđeo''
Velika tuga Tereze Kesovije nakon bolnog gubitka: ''Moje srce sad je katedrala satkana od sjećanja''
zdravlje
Liječnici upozoravaju: "Sve više žena ima bolest jetre, a razlog je šokantan!"
Broj slučajeva se udvostručio
Liječnici upozoravaju: "Sve više žena ima bolest jetre, a razlog je šokantan!"
Zanemareni simptom koji depresiju čini tako teškom za liječenje
Važna informacija
Zanemareni simptom koji depresiju čini tako teškom za liječenje
Što se događa s vašim tijelom kada preskočite večeru?
Ovo morate znati
Što se događa s vašim tijelom kada preskočite večeru?
zabava
Nijemac nasmijao sudionike prometa, a za sve je kriva nezgodna registracija
Nezgodno
Nijemac nasmijao sudionike prometa, a za sve je kriva nezgodna registracija
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
Urnebesno
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
Možete li briljirati na pub kvizu? Ovim kvizom dobit ćete odgovor
Pokažite što znate!
Možete li briljirati na pub kvizu? Ovim kvizom dobit ćete odgovor
tech
Počele su mu stizati poruke s nepoznatog broja, a onda je otkrio njihove stvarne pošiljatelje
Još jedan sigurnosni propust
Počele su mu stizati poruke s nepoznatog broja, a onda je otkrio njihove stvarne pošiljatelje
Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu
Sve to na 5G
Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu
Šef Applea zagolicao maštu mnogih: "Tehnologija koju razvijamo bit će jedna od temeljnih tehnologija naših života"
Otkrio zanimljive planove
Šef Applea zagolicao maštu mnogih: "Tehnologija koju razvijamo bit će jedna od temeljnih tehnologija naših života"
sport
Luka Modrić oduševio potezom nakon utakmice: Svi bili pod tušem, a on pomagao suigraču
To je pravi lider
Modrić potezom nakon utakmice oduševio Italiju: "Dok su svi bili pod tušem, Luka je..."
Adrian Šemper izveo senzaciju u Italiji: Obranio četiri penala u jednoj utakmici
Ocjena 9,8
Hrvatski vratar izveo senzaciju u Kupu, Talijani u transu: "Ovo je nogometno čudo..."
Navijači Reala i Milana masovno dijele ovaj Modrićev potez, napravio je to deset godina mlađem
genije!
VIDEO Navijači Reala i Milana masovno dijele ovaj Modrićev potez, napravio je to deset godina mlađem
tv
Zlatni kavez: Djevojčice su nestale, a ono što su otkrili je nevjerojatno!
ZLATNI KAVEZ
Djevojčice su nestale, a ono što su otkrili je nevjerojatno!
Daleki grad: Smatra da je povezanost među njima prekrasna
DALEKI GRAD
Daleki grad: Smatra da je povezanost među njima prekrasna
Leyla: Zaprimili su dojavu da se bjegunci skrivaju u njezinom stanu
LEYLA
Leyla: Zaprimili su dojavu da se bjegunci skrivaju u njezinom stanu
putovanja
Kako se nekoć kampiralo? 10 prizora koji bude sjetu, ali i smijeh
Zlatne godine
Kako se nekoć kampiralo? 10 prizora koji bude sjetu, ali i smijeh
Ovako se živjelo u doba velikog siromaštva: Ljudi su davali novac kako bi mogli spavati na konopcima
Mračno doba
Ovako se živjelo u doba velikog siromaštva: Ljudi su davali novac kako bi mogli spavati na konopcima
Najveći outlet u Europi: Zlatni savjeti za šoping-izlet u Italiju
Super popusti
Najveći outlet u Europi: Zlatni savjeti za šoping-izlet u Italiju
novac
Prepoznajte šefa iz noćne more: Tri jasna znaka da vam radno mjesto postaje toksično
Poznato ili...?
Prepoznajte šefa iz noćne more: Tri jasna znaka da vam radno mjesto postaje toksično
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Više ni ne skriva
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Nama susjedna zemlja ima najveći rast milijunaša u svijetu u posljednjih deset godina
Raj za bogataše
Nama susjedna zemlja ima najveći rast milijunaša u svijetu u posljednjih deset godina
lifestyle
Smeđe haljine hit su jeseni 2025.
Svi ih nose
Ove haljine bit će veliki jesenski trend: Izdvojili smo 15 modela idealnih za posao i izlaske
Prva minica zagrebačke špice
PRIVUKLA POGLEDE
Prva minica zagrebačke špice: Haljinica koja najbolje izgleda kada se nosi bez grudnjaka
Eva Longoria u minimalističkom bikiniju s tanga-gaćicama
MINIMALISTIČKI MODEL
Eva Longoria Baston: Bikini s tanga-gaćicama koji slavi svu ljepotu ženskog tijela
sve
Luka Modrić oduševio potezom nakon utakmice: Svi bili pod tušem, a on pomagao suigraču
To je pravi lider
Modrić potezom nakon utakmice oduševio Italiju: "Dok su svi bili pod tušem, Luka je..."
Nijemac nasmijao sudionike prometa, a za sve je kriva nezgodna registracija
Nezgodno
Nijemac nasmijao sudionike prometa, a za sve je kriva nezgodna registracija
Adrian Šemper izveo senzaciju u Italiji: Obranio četiri penala u jednoj utakmici
Ocjena 9,8
Hrvatski vratar izveo senzaciju u Kupu, Talijani u transu: "Ovo je nogometno čudo..."
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene