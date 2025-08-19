Zapanjujući prikaz: Ovo su tri ključna trenutka koja otkrivaju koliki je zapravo Putinov utjecaj na Trumpa

U Bijeloj kući održan je sastanak na najvišoj razini – američki predsjednik Donald Trump ugostio je europske čelnike i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Tijekom razgovora Trump je, kako javljaju izvori, obavio i telefonski razgovor s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Njemački kancelar otkrio je kako bi se povijesni sastanak Putina i Zelenskog mogao održati u sljedeća dva tjedna. Ideja je, naglašava, da se prvo organizira bilateralni susret dvojice predsjednika, a tek onda trilateralni sastanak na kojem bi sudjelovao i Trump.

Zelenski je jasno poručio da je Ukrajina otvorena za bilateralan susret s Putinom, kao i za trilateralni format u kojem bi sudjelovao i američki predsjednik.

Europski čelnici izrazili su zadovoljstvo do sada postignutim napretkom. I sam Zelenski dodao je kako će se "sve razraditi kroz desetak dana".

Povijesni sastanak sada se prebacio u sferu političkih analiza.

Tako Sky News navodi kako Putin nije bio u Bijeloj kući, ali njegov utjecaj jest.

Ponekad je dominirao prostorijom, piše Sky News.

Tri ključna trenutka

Postojala su tri ključna trenutka koja su otkrila koliki utjecaj ruski predsjednik trenutačno ima na Donalda Trumpa. Prvi se dogodio u Ovalnom uredu. Trump je, stojeći uz Zelenskog, rekao: "Mislim da vam primirje nije potrebno."

Bio je to zapanjujući prikaz Trumpova zaokreta u pristupu miru. Posljednjih šest mjeseci primirje mu je bilo prioritet, ali nakon susreta s Putinom na Aljasci – odjednom više nije.

Volodimir Zelenski i Donald Trump - 1 Foto: AFP

Potvrda je to da na rat sada gleda kroz perspektivu Moskve.

Drugi trenutak odnosio se na sam format jer se Trump vratio svom omiljenom stilu otvorenih pitanja i odgovora, navodi se u analizi Sky Newsa.

Na Aljasci Putinu nisu postavljena pitanja – vjerojatno zato što to nije želio. No ovdje Zelenski nije imao izbora. Bio je izložen bujici pitanja kako bi se vidjelo je li naučio lekciju od prošlog puta.

Još jedna demonstracija posebnog statusa koji Trump očito pridaje Putinu.

Treći je bio njihov telefonski razgovor. U početku je predsjednik Trump rekao da će razgovarati s čelnikom Kremlja nakon sastanka s europskim liderima. No ispostavilo se da se to dogodilo usred sastanka.

Sastanak licem u lice sa sedam čelnika prekinut je zbog telefonskog poziva s jednim – kao da je Trump prvo morao provjeriti s Putinom prije nego što nastavi razgovore.

Još uvijek ne znamo sve detalje mirovnog prijedloga koji se sastavlja, ali sve to snažno sugerira da je to nacrt koji dolazi iz Rusije.

Bijela kuća daje papir, ali Kremlj drži olovku. Za Moskvu je sada cilj zadržati Trumpa na njihovu putu prema miru, koji podrazumijeva najprije dogovor o nagodbi, a tek potom primirje.

Vjeruje se da je to najbolji način za ostvarenje ruskih ciljeva jer ima više poluga moći sve dok borbe traju. No Putin je svjestan toga da je Trump nepredvidiv i da lako može promijeniti mišljenje, ovisno o tome s kim je posljednje razgovarao.

Donald Trump Foto: Afp

Kako bi osigurala da se njegove simpatije ne preusmjere i da crvene linije ostanu netaknute, Rusija će se truditi da njezin glas i dalje odjekuje.

Primjerice, u ponedjeljak je rusko ministarstvo vanjskih poslova brzo osudilo nedavne izjave britanske vlade da bi bila spremna poslati trupe radi provedbe eventualnog primirja.

Ideju je Rusija opisala kao provokativnu i gramzljivu.

Moskva pokušava nadglasati Europu predstavljajući sebe kao stranu koja najviše želi mir, dok Kijev (i Europa) ispadaju kao - prepreka miru.

Volodimir Zelenski i Donald Trump - 3 Foto: AFP

No, iako je Zelenski pristao na trilateralni sastanak, Kremlj nije.

Nakon telefonskog razgovora Putina i Trumpa priopćeno je da su čelnici raspravljali o podizanju razine predstavnika u pregovorima između Rusije i Ukrajine. No bez potvrde na koju točno razinu, navodi Sky News.