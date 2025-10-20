Jezivo upozorenje: Putin prijeti Zapadu letećim Černobilom

Ruski predsjednik Vladimir Putin zatvorio je golemi dio Arktičkog oceana zbog tajnih lansiranja projektila u onome što se čini kao novo zastrašujuće upozorenje Zapadu.

Ruski autokrat proglasio je velika morska i zračna područja duž Sjeverne pomorske rute opasnima, signalizirajući lansiranja raketa i projektila između 17. i 30. listopada, javlja The Sun.

Praćenjem letova uočen je američki mornarički zrakoplov P-8A Poseidon kako kruži u blizini baze podmornica Sjeverne flote u Murmansku, dok su najnovije ruske vojne vježbe započele, premda rusko ministarstvo obrane o njima ništa nije objavilo.

Vojni promatrači vjeruju da se Putin možda priprema testirati svoj ozloglašeni Burevestnik – takozvani leteći Černobil, nuklearno pogonjeni krstareći projektil sposoban danima kružiti iznad ciljeva prije udara.

U Moskvi ga hvale kao čudo i nezaustavljivo oružje iako projekt trpi kašnjenja i višestruke neuspjehe. Nije jasno uključuju li vježbe na Arktiku upravo taj projektil apokaliptične klase, no Zapad pozorno prati situaciju.

Razdoblje za lansiranje dolazi u trenutku kada Putin sve žešće reagira na međunarodnoj sceni, a u zemlji se suočava s rastućom nestabilnošću, dok istovremeno šalje zagonetne signale o mogućem dogovoru oko Ukrajine.



