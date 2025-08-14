Pogledajte što Putin radi uoči sastanka koji bi mogao promijeniti svijet: "Vidimo aktivnosti na poligonu"

Dva američka istraživača i zapadni sigurnosni izvor vjeruju da se Rusija priprema za testiranje svoje nove krstareće rakete s nuklearnim oružjem. Testiranje novog oružja događa se neposredno prije razgovora ruskog predsjednika Vladimira Putina s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u petak.

Jeffrey Lewis iz kalifornijskog Instituta za međunarodne studije Middlebury i Decker Eveleth iz istraživačke i analitičke organizacije CNA sa sjedištem u Virginiji došli su do svojih procjena odvojeno proučavajući snimke koje je posljednjih tjedana, do utorka, snimila komercijalna satelitska tvrtka Planet Labs.

Složili su se da fotografije prikazuju opsežnu aktivnost na poligonu Pankovo na arhipelagu Novaja Zemlja u Barentsovom moru, uključujući povećanje broja osoblja i opreme te brodova i zrakoplova povezanih s ranijim testovima rakete 9M730 Burevestnik (Storm Petrel). Američki dužnosnici nazivaju ovu raketu još nazivaju i "Leteći Černobil".

"Možemo vidjeti svu aktivnost na poligonu, što uključuje i ogromne količine zaliha koje dolaze za podršku operacijama i kretanje na mjestu odakle zapravo lansiraju raketu", rekao je Lewis za Reuters.

Zapadni sigurnosni izvor, koji je želio ostati anoniman, potvrdio je da Rusija priprema test Burevestnika.

Lewis je rekao da bi se test mogao održati ovog tjedna, što povećava mogućnost da bi mogao zasjeniti samit Trumpa i Putina na Aljasci.

Na pitanje o tome, Bijela kuća nije se osvrnula na mogućnost Burevestnikovog testa. Pentagon, CIA i rusko Ministarstvo obrane odbili su komentirati.

Putin je rekao da je oružje - koje je NATO nazvao SSC-X-9 Skyfall - "nepobjedivo" za sadašnje i buduće raketne obrane, s gotovo neograničenim dometom i nepredvidivom putanjom leta.

Lewis, Eveleth i dva stručnjaka za kontrolu naoružanja rekli su da je razvoj projektila dobio na važnosti za Moskvu otkako je Trump u siječnju najavio razvoj američkog raketnog štita Zlatna kupola.

No mnogi stručnjaci kažu da nije jasno može li raketa izbjeći obranu, neće li Moskvi dati mogućnosti koje već nema i hoće li izbacivati zračenje duž svoje putanje leta.

Istraživači i stručnjaci rekli su da je test vjerojatno bio zakazan mnogo prije prošlotjedne objave sastanka Trumpa i Putina.

No, Putin je mogao obustaviti pripreme s obzirom na američke špijunske satelite kako bi signalizirao svoju otvorenost za okončanje rata u Ukrajini, kao i za ponovno pokretanje pregovora o kontroli naoružanja sa SAD-om, rekli su stručnjaci. Novi START, posljednji američko-ruski sporazum kojim se ograničava strateško nuklearno raspoređivanje, istječe 5. veljače.

"Ponekad možete pomaknuti ili skratiti raspored iz političkih razloga", rekao je Tom Countryman, bivši vršitelj dužnosti podtajnika za kontrolu naoružanja.

Burevestnik ima lošu reputaciju testiranja, prema zagovaračkoj skupini Nuclear Threat Initiative, s dva djelomična uspjeha među 13 poznatih testiranja.

Specijalni zrakoplov

Eveleth i Lewis rekli su da snimke Planet Labsa pokazuju hrpe transportnih kontejnera, opreme i osoblja koji pristižu od kraja srpnja.

Lewis je rekao da su dva zrakoplova opremljena za prikupljanje podataka o ispitivanju parkirana na vojnom aerodromu Rogačevo na arhipelagu od sredine srpnja. Slike koje je dostavio Reutersu prikazuju dva velika mlažnjaka s radarskim kupolama u obliku tanjura.

Istaknuo je prisutnost najmanje pet brodova povezanih s prethodnim testovima. Web stranica za praćenje brodova - VesselFinder.com - pokazala je da bi šesti brod povezan s ranijim testovima trebao stići u utorak, rekao je.

Reuters je potvrdio da web stranica prikazuje teretni brod Teriberka, koji je plovio prema Novoj Zemlji, ali nije mogao neovisno potvrditi ostale nalaze istraživača.

Eveleth i Lewis rekli su da su počeli ispitivati snimke Pankova od srpnja, nakon što je Rusija 6. kolovoza objavila obavijest pomorcima da se drže podalje od tog područja od 9. do 12. kolovoza.

Reuters je na internetskoj NOTAM službi američke Federalne uprave za zrakoplovstvo pronašao niz obavijesti koje je izdala Rusija, a koje pokazuju mogući prozor za lansiranje između 9. i 22. kolovoza.

Norveška vojska je u e-poruci za Reuters izjavila da je Barentsovo more "glavna lokacija za ruska raketna testiranja" te da ima naznake iz obavijesti i pomorskih upozorenja o "pripremama za aktivnosti testiranja". Ali rekli su da "neće potvrditi nikakvo saznanje o tome kakvu vrstu streljiva će testirati".

Krajem srpnja, rekao je Eveleth, primijetio je kako se zaklon koji štiti lanser Burevestnik od vremenskih uvjeta pomiče naprijed-natrag, što je nazvao "vrlo jasnim dokazom" planova za testiranje.

"Punom parom naprijed", rekao je o tempu priprema za testiranje.