LETEĆI ČERNOBIL

Pogledajte što Putin radi uoči sastanka koji bi mogao promijeniti svijet: "Vidimo aktivnosti na poligonu"

Piše V. S., 14. kolovoza 2025. @ 08:28 komentari
Testiranje Burevestnika
Testiranje Burevestnika Foto: Profimedia
Fotografije otrkivaju aktivnosti na poligonu Pankovo, a istraživači vjeruju da se Rusija sprema testirati krstareću raketu s nuklearnim oružjem Burevestnik.
