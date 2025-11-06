Jezivo otkriće: Krvave svastike na 50 automobila i kuća, policija zatečena prizorom

Njemački grad Hanau ponovno je potreslo jezivo otkriće. Tijekom noći gotovo 50 vozila, zidovi kuća i poštanski sandučići bili su umrljani crvenkastom tekućinom za koju istražitelji sumnjaju da je ljudska krv, a na mnogima su bili ucrtani nacistički simboli, među njima i svastike.

Policija je dojavu zaprimila kasno u srijedu navečer nakon što je jedan muškarac primijetio neobičnu crvenu mrlju u obliku svastike na haubi svog parkiranog automobila. Kada su policajci izašli na teren i pretražili okolno područje, naišli su na još desetke sličnih oštećenja: ukupno oko 50 automobila te pročelja zgrada i poštanskih sandučića.

Iako su neki simboli bili nepravilno nacrtani ili okrenuti, policija ih je identificirala kao svastike. Preliminarni testovi pokazali su da je crvena tvar vrlo vjerojatno ljudska krv, no njezino podrijetlo zasad ostaje nepoznato. Policija je potvrdila da zasad nema prijava o ozlijeđenim osobama.

"Pozadina i motiv ovog čina trenutačno su potpuno nejasni", priopćili su istražitelji, koji su pokrenuli istragu zbog oštećenja imovine i korištenja spornog simbola.

Zločin je posebno uznemirio građane jer se dogodio upravo u Hanauu, gradu u saveznoj pokrajini Hessen, u kojem je 19. veljače 2020. desničarski ekstremist Tobias Rathjen ubio devet osoba u napadu na barove, a potom usmrtio i svoju majku te počinio samoubojstvo.

Potpredsjednik Bundestaga, Omid Nouripour iz stranke Zeleni, izjavio je za Bild: "Ovo me ostavlja bez riječi. Ovaj čin udara u samo srce grada Hanaua i ponovno otvara rane desničarskog terorističkog napada prije pet godina. To se mora razjasniti što je prije moguće."