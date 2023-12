VIDEO Izraelski vojni zapovjednik preuzeo odgovornost za smrt izraelskih talaca: "Pogriješili smo"

"Vojska i ja, kao njezin zapovjednik, odgovorni smo za ono što se dogodilo i učinit ćemo sve što možemo da spriječimo da se takvi slučajevi ponove u budućim borbama", rekao je načelnik stožera izraelske vojske Herzi Halevi u videu objavljenom na društvenoj platformi X u subotu navečer.

Jasno je rekao da se ne smije pucati na ljude s bijelim zastavama koji se žele predati. Halevi je naglasio da su prilikom ubijanja talaca prekršena pravila borbe.

“Trojica talaca učinila su sve da ih prepoznamo kao takve - skinuli su košulje kako bismo vidjeli da nemaju pojaseve s eksplozivom i držali su bijelu zastavu”, priznao je Helevi.

Chief of the General Staff, Lieutenant General Herzi Halevi:



"The incident in which IDF soldiers accidentally killed Yotam Haim, Alon Shamriz, and Samer El-Talalka, is a difficult and painful event. The three hostages, who survived 70 days of hell, moved toward IDF soldiers and… pic.twitter.com/ybybIfiFMG