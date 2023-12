Srbija u nedjelju izlazi na izbore, najveća borba vodi se za prijestolnicu: "Izgubi li glavni grad, to bi ga moglo ozbiljno uzdrmati"

Svake subote Miladin je na šidskoj tržnici. Prodajom popravlja budžet od 300 eura, koliko iznosi i prosječna mirovina.

"U penziji sam pa eto uz penziju malo to dodatno radim", rekao je Miladin Kovačević.

Dvije trećine umirovljenika u Srbiji živi s manje od 170 eura na mjesec. Toliko im je država dala i jednokratne pomoći. Ni zaposlenima nije lako. Pola njih zarađuje ispod 560 eura, a inflacija je neumoljiva.

"Kad odeš uzmeti nešto u samoposlugu, pogledaš, ono ti odjednom fali nešto novca", poručio je Kovačević.

Uoči izbora u Šidu ne žele velike promjene. Na zadnjim izborima Srpska napredna stranka ondje je dobila 72 posto glasova.

Pročitajte i ovo Na sastanku s Meloni Britanski premijer upozorio: "Migracije će nas preplaviti ako ne promijenimo globalne zakone"

"Ja mislim da Vučić treba pobijediti, mnogo je učinio za Srbiju", istaknuo je Kovačević.

"Bilo bi dobro da bude nastavak, da ide naprijed, kao što je do sad bilo", izjavio je Janko Vožđak.

Aleksandar Vučić izbore želi dobiti sa sloganom "Srbija ne smije da stane". Najveća bitka vodit će se u glavnom gradu države.

"Ima jedan problem, opozicija je slaba. Moglo bi se reći kartonska. Nema esencijalnih političara i onda se nađete zbunjeni", objasnila je Dragiša Đurić.

Vučić računa na radikalnu desnicu i u politički život vraća ratnog zločinca Vojislava Šešelja. Oporba se pak ujedinila u namjeri da ga svrgne. Ne nudi programski sadržaj, ali ima šansu preuzeti Beograd.

"Kada pogledamo anketna istraživanja u Beogradu, bar po brojevima, postoji realna šansa, ali znamo da ovo nisu ni fer, ni slobodni izbori tako da sve to treba uzeti s velikim oprezom", napomenula je Aleksandra Tomanić iz Europskog fonda za Balkan.

Iako se u toj zemlji glasuje gotovo jednako često kao i na Euroviziji, ovi izbori ipak su važni.

"Beograd je privredni centar, u Beogradu živi jedna trećina stanovništva, Beograd je drugi javni budžet u državi", dodala je Tomanić.

Promjenama se nada i mlada obitelj.

Pročitajte i ovo DNEVNIK NOVE TV PITA Trošite li iznad svojih mogućnosti? Pogledajte kako ste glasali u Dnevniku Nove TV

"Svakako bi se trebalo promijeniti, da bi kao društvo i kao država napredovali", kazao je Dušan Crveni.

Sara je stomatologinja, a Dušan građevinski inženjer, pa si mogu priuštiti normalan život, iako je postao preskup.

"Ja mogu za nas reći da smo mi zadovoljni, ali to je zato što mi imamo neku pozadinu, ne plaćamo stanarinu, imamo stvarno okej posao", rekla je Sara Crveni.

Komunalni troškovi u metropoli su skočili 40 posto, četvorni metar stana malo si tko može priuštiti.

Nekima je luksuz i školovati se, ali predsjednik države, koji nosi listu, najavljuje još jednu financijsku injekciju. Svi će srednjoškolci dobiti 85 eura, nakon izbora.

Uživo iz Beogradu javila se reporterka Dnevnika Nove TV Marina Bešić Đukarić.

"Ovdje je u središtu Beograda u popularnoj Knez Mihajlovoj opušteno, ulice su pune ljudi i čuju se trubači. No, politički gledano nije mirno, zato što prvi put nakon dugo vremena ankete predviđaju da bi Aleksandar Vučić mogao izgubiti Beograd", izvijestila je Bešić Đukarić.

Pročitajte i ovo Raspravljalo se, ali... Novi skandal u Ivanjoj Reci - djelatniku koji je u školi punio Mercedes opomena je poništena? Oglasila se ravnateljica

"To je cilj oporbe koja se ujedinila nakon svibanjski masakra i višemjesečnih prosvjeda. S druge strane Vučić može biti siguran da će dobiti ostatak države, ankete mu predviđaju 44 posto, no izgubi li glavni grad, to bi ga moglo ozbiljno uzdrmati", dodala je.

"Ljudi koji su uz njega ističu da on gradi, da je dizao plaće i mirovine, a oni koji ga kritiziraju povezuju ga s kriminalom i korupcijom, ali postoje i oni treći. To su oni koji zapravo ne podržavaju Vučićev rad, ali ne vjeruju ni oporbi koji osam potpuno ideološki različitih stranaka s jednim jedinim ciljem, a to je da ga svrgnu, a sve ovo vrijeme nisu ponudili konkretan politički program", objasnila je reporterka.

"Birališta se otvaraju u nedjelju u sedam sati i bit će otvorena sve do 20 sati navečer. Ankete predviđaju 56 posto izlaznosti što ne ide na ruku oporbi, zbog čega su se proteklih dana na noge podigle brojne poznate osobe koje pozivaju građane da dođu i iskoriste svoj glas", istaknula je Bešić Đukarić i rekla da se oporbi bilo teško nositi s osobom koja je u izbore ušla s pozicije predsjednika države i koja kontrolira velik dio medija što se najbolje može primijetiti po činjenici da je Vučić u 44 dana imao čak 45 obraćanja.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.