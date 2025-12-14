Stižu oštre rekacije Izraela nakon masakra na plaži: "Podli teroristi napali su naše sestre i braću"

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar oštro je kritizirao australsku vladu nakon smrtonosne pucnjave na događaju povodom blagdana Hanuke u Sydneyju u nedjelju, opisavši ovu tragediju "rezultatom antisemitskog divljanja po ulicama Australije".

"Zgrožen sam ubilačkom pucnjavom na događaju povodom Hanuke u Sydneyju u Australiji", objavio je Saar na društvenoj mreži X.

Rekao je da je židovska zajednica meta napada te da je nedjeljna pucnjava rezultat "antisemitskog divljanja na ulicama Australije u protekle dvije godine".

"Australska vlada, koja je primila bezbrojne znakove upozorenja, mora se urazumiti!", napisao je šef izraelske diplomacije, prenosi dpa.

Gideon Saar Foto: Afp

"Podli teroristi napali su naše sestre i braću"

Izraelski predsjednik Isaac Herzog rekao je da pucnjava na plaži Bondi predstavlja napad na židovsku zajednicu.

"U ovim trenucima, podli teroristi napali su naše sestre i braću u Sydneyju u Australiji u vrlo okrutnom napadu na Židove koji su otišli zapaliti prvu svijeću za Hanuku na plaži Bondi", rekao je Herzog, priopćio je njegov ured u Jeruzalemu.

"Srce cijelog izraelskog naroda zastalo je u ovom trenutku dok molimo za oporavak ranjenih, molimo za njih i molimo za one koji su izgubili živote", rekao je Herzog.

Izraelski predsjednik rekao da je Izrael više puta pozivao na akciju kako bi se suprotstavio, kako opisuje, "ogromnom valu" antisemitizma koji pogađa australsko društvo.

Prema prvim izvješćima, meta napada na kultnoj plaži u istočnom Sydenyju bio je židovski događaj povodom blagdana Hanuke. Nedjelja je prvi dan Hanuke.

Policajci su prvo rekli da su pritvorene dvije osobe, ali nisu iznijeli detalje o prirodi napada, osumnjičenicima ili žrtvama, a potom je preneseno da je jedan napadač mrtav a drugi u kritičnom stanju.

Od izbijanja rata u Gazi u listopadu 2023. uočen je globalni porast antisemitizma. Napadani su Židovi i sinagoge, a kritike upućene Izraelu u nekim su slučajevima prerasle u mržnju prema Židovima.

Australska vlada premijera Anthonyja Albanesea "više puta je upozorena, ali nije poduzela odgovarajuće mjere za zaštitu židovske zajednice", rekao je Robert Gregory AFP-u.

"Svaki trenutak svjetla pretvoren je u tamu"

Jeremy Leibler, predsjednik Cionističke federacije Australije, rekao je za Jeruzalem Post da je "židovska zajednica u šoku". "Dvije tisuće članova židovske zajednice slavilo je Hanuku, zajedno paleći prvu svijeću na plaži Bondi. U stanju smo visoke pripravnosti", rekao je Leibler.

"Ovo je dan iznimne tuge. Članovi naše zajednice su ubijeni, a drugi su teško ozlijeđeni. Obitelji su uništene. Sveti trenutak svjetla pretvoren je u tamu. Surađujemo s vlastima jer se potvrđuju novi detalji. Naš fokus je sada na žrtvama, njihovim obiteljima i sigurnosti zajednice", rekao je Leibler.

Naglasio je da je "napad na Židove koji slave svoju vjeru napad i na samu Australiju". "To je napad na naše vrijednosti, našu društvenu koheziju i osnovno pravo ljudi da se okupljaju bez straha", rekao je predsjednik Cionističke federacije Australije.

Alex Ryvchin, suizvršni direktor Izvršnog vijeća australskih Židova, rekao je u intervjuu za Sky News da se pucnjava dogodila na događaju na plaži u čast židovskog festivala Hanuke, koji je započeo u zalazak sunca.

"Ako smo namjerno ciljani na ovaj način, to je nešto što nitko od nas nikada nije mogao zamisliti. To je užasna stvar“, rekao je, dodajući da je njegov savjetnik za medije ranjen u napadu.