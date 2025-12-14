Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
SMRTONOSNA PUCNJAVA

Stižu oštre rekacije Izraela nakon masakra na plaži: "Podli teroristi napali su naše sestre i braću"

Piše Hina, 14. prosinca 2025. @ 12:37 komentari
Pucnjava na plaži Bondi
Pucnjava na plaži Bondi Foto: Afp
Izraelski vrh oštro je reagirao nakon smrtonosne pucnjave u Australiji.
Najčitanije
  1. Ilustracija
    SLIJEDI OČEVID

    Strava u Zagorju! Ubio ženu pa sebe, cure detalji zločina
  2. Pucnjava na plaži Bondi
    VIŠE JE ŽRTAVA

    UZNEMIRUJUĆE SNIMKE Najmanje 12 ubijenih u pucnjavi na popularnoj plaži, među njima i djeca: "Prizori su šokantni"
  3. Ruke pacijenta oboljelog od gube
    opasna bolest

    U Hrvatskoj potvrđen slučaj gube!
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Uhićen osumnjičeni za pucnjavu na Sveučilištu Brown
NOVI DETALJI
Priveden ubojica studenata? Puno policije u hotelu: "Ovo je mala država..."
Zelenski spreman na ustupak: Ukrajina se odriče ambicije o članstvu u NATO-u
kako do mira
Veliki obrat! Zelenski objavio od čega odustaje
Prometna nesreća na zagrebačkoj Trešnjevci
MATERIJALNA ŠTETA
FOTO Prometna nesreća na frekventnom raskrižju u Zagrebu
Izraelski ministar Saar: Pucnjava je rezultat antisemitskog divljanja u Australiji
SMRTONOSNA PUCNJAVA
Stižu oštre rekacije Izraela nakon masakra na plaži: "Podli teroristi napali su naše sestre i braću"
Poznat identitet jednog od napadača u Australiji
CURE NOVI DETALJI
Kaos nakon masakra: Objavljen identitet napadača, bijesni građani došli pred njegovu kuću!
Muškarac koji je ubio suprugu pa sebe nedavno se vratio iz Njemačke
velika tragedija
Muškarac koji je ubio suprugu pa sebe vratio se iz Njemačke: "Imali su četvero djece, kupio im je namještaj i evo..."
U Bedekovčini ubio ženu pa sebe
SLIJEDI OČEVID
Strava u Zagorju! Ubio ženu pa sebe, cure detalji zločina
Pucnjava u Australiji
VIŠE JE ŽRTAVA
UZNEMIRUJUĆE SNIMKE Najmanje 12 ubijenih u pucnjavi na popularnoj plaži, među njima i djeca: "Prizori su šokantni"
U Hrvatskoj potvrđen slučaj gube!
opasna bolest
U Hrvatskoj potvrđen slučaj gube!
Muškarac koji je ubio suprugu pa sebe nedavno se vratio iz Njemačke
velika tragedija
Muškarac koji je ubio suprugu pa sebe vratio se iz Njemačke: "Imali su četvero djece, kupio im je namještaj i evo..."
Novi zakon EU-a otežat će skrivanje dohodaka i imovine
Novi zakon EU-a
Svima koji žive u Hrvatskoj od danas će biti teže skrivati važan podatak
Muškarac koji je spriječio napadača u Australiji
UŽAS NA PLAŽI
VIDEO Ovo je heroj koji je spriječio napadača na plaži: Prišuljao mu se, a onda...
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
U Bedekovčini ubio ženu pa sebe
SLIJEDI OČEVID
Strava u Zagorju! Ubio ženu pa sebe, cure detalji zločina
U Hrvatskoj potvrđen slučaj gube!
opasna bolest
U Hrvatskoj potvrđen slučaj gube!
Pucnjava u Australiji
VIŠE JE ŽRTAVA
UZNEMIRUJUĆE SNIMKE Najmanje 12 ubijenih u pucnjavi na popularnoj plaži, među njima i djeca: "Prizori su šokantni"
show
Pobjednik Dječjeg Eurosonga 2025. je Francuska
Što kažete?
Francuska je pobjednik Dječjeg Eurosonga, evo kako se plasirao naš Marino!
Antonela Srna snimljena na zagrebačkoj špici
snimljena na cvjetnom
Tko je ova prekrasna brineta? Njezinog slavnog strica i brata svi znamo
Simona Mijoković snimljena na zagrebačkoj špici
rijedak izlazak
Simona Mijoković iznenadila pojavom na špici: Detalj u njezinoj ruci ukrao je pažnju
zdravlje
Ovo je jedina kombinacija koja dokazano topi najopasniju masnoću u tijelu!
Visceralna mast
Ovo je jedina kombinacija koja dokazano topi najopasniju masnoću u tijelu!
KOPB simptomi: 8 upozorenja koja nikako ne smijete zanemariti
Među 10 je najčešćih uzroka smrti
KOPB simptomi: 8 upozorenja koja nikako ne smijete zanemariti
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
zabava
Pogledajte što su upecali u Jadranu! Nije dizajnerski remen, već nešto potpuno drugačije
Wow!
Pogledajte što su upecali u Jadranu! Nije dizajnerski remen, već nešto potpuno drugačije
Ova snimka dvoboja između orke i morskog psa pokazuje prirodu u svom najopasnijem stanju
Wow!
Ova snimka dvoboja između orke i morskog psa pokazuje prirodu u svom najopasnijem stanju
Neobičan posjetitelj zgrozio kupce trgovine! Pogledajte tko se sakrio među peciva
Pronađite uljeza
Neobičan posjetitelj zgrozio kupce trgovine! Pogledajte tko se sakrio među peciva
tech
Jedan vojnik, čitav roj dronova: Ukrajina ponovno ispisuje nova pravila modernog ratovanja
Naglasak na djelotvornosti
Jedan vojnik, čitav roj dronova: Ukrajina ponovno ispisuje nova pravila modernog ratovanja
Terapija koja je donedavno bila znanstvena fantastika sada spašava živote od dosad neizlječivog oblika raka
Nova nada za pacijente
Terapija koja je donedavno bila znanstvena fantastika sada spašava živote od dosad neizlječivog oblika raka
Otkriće NASA-e: Zemlja ovo u 100 godina nije doživjela, dogodit će se uskoro
Jedinstven događaj
Otkriće NASA-e: Zemlja ovo u 100 godina nije doživjela, dogodit će se uskoro
sport
Garcia pokazao Livaji petlju: Dinamo u gadnom sosu, Kovačević na rubu
Komentar Ivice Mede
Garcia pokazao Livaji petlju: Dinamo u gadnom sosu, Kovačević na rubu
VIDEO Pogledajte "munje i gromove" iz meča Plazibata i Mahiedinnea: Kako ovdje nitko nije pao!?
ANTONIO, NEDOSTAJAO SI!
VIDEO Pogledajte "munje i gromove" iz meča Plazibata i Mahiedinnea: Kako ovdje nitko nije pao!?
Fruk ima novu destinaciju, Rijeka već spremila zamjenu: Stiže li zvijezda Vatrenih s Eura u Francuskoj?
BIT ĆE POSLA
Fruk ima novu destinaciju, Rijeka već spremila zamjenu: Stiže li zvijezda Vatrenih s Eura u Francuskoj?
tv
MasterChef: Iza Stjepana je zanimljiv i neobičan put do kuhinje! "Ne znam koliko ljudi zna, ali..."
KAKVA PRIČA!
Iza Stjepana je zanimljiv i neobičan put do kuhinje! "Ne znam koliko ljudi zna, ali..."
MasterChef: Mark otkrio svoje planove nakon odlaska iz MasterChefa: "Postoji cijela priča!"
ELIMINIRAN
Mark otkrio svoje planove nakon odlaska iz MasterChefa: "Postoji cijela priča!"
Kumovi: Glumac koji nas nasmijava pred kamerama i izvan njih
KUMOVI
Glumac koji nas nasmijava pred kamerama i izvan njih
putovanja
10 pogrešaka koje Nijemci ne opraštaju: Pravila ponašanja na autocesti, u liftu, trgovinama...
Neke su i protuzakonite
10 pogrešaka koje Nijemci ne opraštaju: Pravila ponašanja na autocesti, u liftu, trgovinama...
Podlijevati ili ne? Trik za savršeno pečenu puricu bez straha od presušenog mesa
S hrskavom kožicom
Podlijevati ili ne? Trik za savršeno pečenu puricu bez straha od presušenog mesa
Qspace modularni stanovi u Nizozemskoj
Pametna rješenja iz Europe
Pogledajte kako izgledaju državni stanovi za mlade od 21 kvadrata, a koštaju samo 45 tisuća eura
novac
Slovenac hakirao ruter i putem YouTubea dobio gotovo milijun eura
uspjeh iz susjedstva
Slovenac hakirao ruter i putem YouTubea dobio gotovo milijun eura
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Rimac Technology s partnerima razvija novu generaciju baterija. Prva primjena u Bugattiju?
stvaraju budućnost
Rimac Technology s partnerima razvija novu generaciju baterija. Prva primjena u Bugattiju?
lifestyle
Brineta iz Zagreba u bež kombinaciji i robusnim Ugg gležnjačama
Tip-Top
Kombinacija brinete iz Zagreba pravi je primjer kako izgledati top i kad je zima, pogledajte čizme
Recept za bajadera tortu bez pečenja
Divota!
Teško je riječima opisati koliko je dobra: Pročitajte recept za kremastu i raskošnu bajaderu bez pečenja
Najbolja slastičarka u Hrvatskoj za vas je izdvojila tri glavna savjeta za suhe kolače
zlata vrijedni
Treći je neočekivan: Najbolja slastičarka u Hrvatskoj podijelila tri važna savjeta za suhe kolače
sve
Garcia pokazao Livaji petlju: Dinamo u gadnom sosu, Kovačević na rubu
Komentar Ivice Mede
Garcia pokazao Livaji petlju: Dinamo u gadnom sosu, Kovačević na rubu
VIDEO Pogledajte "munje i gromove" iz meča Plazibata i Mahiedinnea: Kako ovdje nitko nije pao!?
ANTONIO, NEDOSTAJAO SI!
VIDEO Pogledajte "munje i gromove" iz meča Plazibata i Mahiedinnea: Kako ovdje nitko nije pao!?
Pobjednik Dječjeg Eurosonga 2025. je Francuska
Što kažete?
Francuska je pobjednik Dječjeg Eurosonga, evo kako se plasirao naš Marino!
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene