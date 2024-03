"Držali su me okovanu u dječjoj sobi. Natjerao me da maknem ručnik i prislonio mi pištolj na čelo"

Amit Soussana (40) je prva Izraelka koja je javno progovorila o seksualnom zlostavljanju i nasilju koje je preživjela tijekom 55 dana u zarobljeništvu Hamasa nakon otmice 7. listopada prošle godine.

Soussanu je iz njenog doma otelo najmanje 10 muškaraca. Kaže da je bila izložena užasavajućem nizu događaja tijekom kojih je pretučena i odvedena u Gazu. Za New York Times je ispričala kako je bila zaključana u sobici i vezana lancem za gležanj. S pištoljem prislonjenim na njezino čelo, njezini su joj otmičari činili užasne stvari.

Osam sati razgovora za NYT rasvijetlilo je psihološku i fizičku patnju koju je proživjela dok je bila zatočena. Soussana je puštena krajem studenog 2023. u razmjeni talaca iz Gaze koji su oteti tijekom napada Hamasa na pogranično područje Izraela 7. listopada kada je ubijeno 1200 ljudi, a oteto više od 200.

Njezinu otmicu snimile su kamere i kružila je internetom, a na njoj se vidjelo kako se Soussana bori s otmičarima zbog čega su je stalno bacali na tlo. U jednom trenutku jedan ju je uspio prebaciti preko leđa, no srušila ga je.

Pročitajte i ovo velika potraga Oglasili se otac i djed nestale djevojčice, nije im jasno kako se to dogodilo: "Zlato moje, naći će te tata"

“Nisam htjela dopustiti da me odvedu u Gazu kao neku stvar, bez borbe”, rekla je gospođa Soussana. “I dalje sam vjerovala da će netko doći i spasiti me.”

Bila je teško ranjena, jako je krvarila. U bolničkom izvješću sastavljenom nedugo nakon njezina oslobođenja stoji da se vratila u Izrael s prijelomima desne očne duplje, obraza, koljena i nosa te modricama na koljenu i leđima. U izvješću je navedeno da je nekoliko ozljeda bilo povezano s njezinom otmicom 7. listopada, uključujući i udarce rukama u njezino desno oko.

The Israeli woman in this video filmed of her kidnapping on Oct 7th has spoken out about the horrifying s*xual assault she faced during Hamas captivity.



Amit Soussana, 40, has spoken for the first time about the harrowing ordeal she experienced while being held hostage in a… pic.twitter.com/GcHS4YnhUb