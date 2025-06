Zaglavljeni u ratnoj zoni! Veleposlanik iz Teherana i Hrvatica iz Tel Aviva: "Zidovi su se tresli, eksplozije su bile posvuda"

Sirene na uzbunu znače samo jedno - bijeg u sklonište i čekanje da prođe još jedan raketni napad, opisuje Hrvatica koja se, spletom okolnosti, od početka napada našla u Tel Avivu.

Do najbližeg skloništa imaju oko 200 metara. "Jučer je prvi put bila uzbuna tijekom dana pa smo išli u sklonište, a sinoć smo bili posljednji put oko 4 ujutro i to je bio najstrašniji odlazak do sada jer su se čule blizu eksplozije i zidovi su se tresli", ispričala je Ema Pavlović.

Putem aplikacije aplikacije dobiju obavijesti i na mobitel. "Na aplikaciji piše koliko imamo do samog skloništa tako da mi i prije uzbune odlazimo u sklonište.

Uzimamo sa sobom vodu i nešto malo hrane u slučaju da ostanemo duže. I dobijemo poruku kad sklonište možemo napustiti u sigurnim uvjetima", pojasnila je.

Ema Pavlović, Hrvatica u Tel Avivu Foto: DNEVNIK.hr

Ozbiljna situacija i u Iranu.

Naš veleposlanik u Teheranu kaže da se mrtvi broje u stotinama, a ozlijeđeni u tisućama. "90 posto žrtava su civili, što su oni krivi, za što...Problem je da ova zemlja nema sirene, nema ni službenih skloništa, neki ljudi imaju podrume pa idu tamo. Eksplozije pucaju lijevo desno. Ova zemlja je sada na izručenju, ja ne znam što će se dogoditi, i kako će sve završiti, ali situacija je dramatična i ozbiljna", rekao je Drago Štambuk.

Drago Štambuk, Hrvatski veleposlanik u Iranu Foto: DNEVNIK.hr

U obje zemlje je nekoliko desetaka hrvatskih državljana. Cilj diplomacije je osigurati njihovu sigurnu evakuaciju. Zračni civilni promet i dalje je potpuno blokiran. Kopnena granica Izraela s Jordanom i Egipotom od nedjelje je otvorena - pa se u teoriji pojavila nova opcija.

"Određene države članice EU šalje svoje vojne zrakoplove koji ne mogu ne mogu doći u Izrael. Oni će doći u Jordan ili Egipat, za one državljane koji su zainteresirani doći, ali oni to rade na vlastitu odgovornost", rekla je Vesela Mrđen Korać, hrvatska veleposlanica u Izraelu.

Jer cestovni put je prerizičan. "Mi znamo da možemo osigurati mjesta na tim letovima, ali nije problem to nego kako izići iz Izraela. Put je bez ikakvih zaštita, bez ikakvih željeznih kupola, bez naselja i on se zapravo ne štiti uopće", nadodala je Mrđen Korać.

Nijedan od 35 Hrvata koji su zatražili pomoć - nije se odlučio za tu opciju.



"Rizik je izrazito velik i to je naša osobna odluka, ne znam trenutno nikoga tko se na tu odluku sprema", rekla je Pavlović.

U Iranu je njih 15. "Petorica se namjerava evakuirati iz zemlje i radimo na tome. Zračni prostor je zatvoren, ostaju nam putevi prema Turskoj, Azerbajdžanu i onaj koridor prema Armeniji", objasio je Štambuk.

Iransko veleposlanstvo u Zagrebu najstrože je osudilo agresiju izraelskog režima na Iran te od svih zemalja članica Vijeća sigurnosti, uključujući i Hrvatsku, traže isto.

Galerija 3 3 3 3