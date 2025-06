Izraelci su u utorak mirno odgovorili na kritike i optužbe američkog predsjednika Donalda Trumpa da je njihova zemlja prekršila primirje s Iranom te su izrazili zahvalnost za njegovo posredovanje i pomoć na kraju 12-dnevnog rata.

Ranije utorak Trump je upozorio Izrael da ne baca više bombe na Iran jer bi to bilo kršenje prekida vatre. Rekao je da su i Izrael i Iran prekršili prekid vatre koji je proglasio nekoliko sati prije, dodajući da nije zadovoljan niti s jednom zemljom, a posebno Izraelom.

U izjavi za novinare prije odlaska na samit NATO-a, Trump je rekao da je Izrael “bacio bombe” odmah nakon što je pristao na prekid vatre.

"Iskreno, nije me previše briga što je Trump rekao o Izraelu. Na kraju dana, mislim da je upravo on pomogao da se ovaj rat okonča i to mi je najvažnije", rekao je Daniel Kopylkov, 27-godišnji kuhar.

Kopylkov je bio jedan od nekoliko građana intervjuiranih u Haifi, gradu na sjeveru Izraela koji je bio meta iranskih projektila tijekom sukoba. Haifa je treći najveći grad u zemlji, nakon Jeruzalema i Tel Aviva u kojem se nalazi najprometnija izraelska luke i mornarička baza.

Povjesničar Marc Volovici (42) rekao je da je Trumpov ispad naglasio izraelsku ovisnost o američkoj političkoj, vojnoj i financijskoj potpori. "Ovo je bio samo mali, ali značajan pokazatelj koliko Izrael ovisi o međunarodnom legitimitetu, osobito američkom", rekao je.

"To je kao da roditelj kori dijete. On nas kori. Ali to nije ništa dramatično. Nisam političarka, ali se tako osjećam", rekla je 70-godišnja žena koja se predstavila samo kao Esther.

Odvjetnik Ephraim Glazberg (75) izrazio je sličan stav rekavši kako smatra da je to bila Trumpova trenutačna reakcija i da ne predstavlja veći problem.