Donja Bistra možda nije tropska destinacija, ali se upravo ondje uzgaja egzotična vrsta voća.



"Došao jedan poznanik i donio mi plodove indijanske banane, ja sam tad mislio da znam sve o egzotici, pogledam voće, izgleda kao mango i kažem ''ne možeš u Zaprešiću uzgajat mango''. On kaže ne, to nije mango nego indijanska banana. U to vrijeme američki univerziteti rade sadni materijal. Sad uplatite, čekate dvije godine", kaže Ivan Šulog, uzgajivač indijanske banane.

Ostalo je povijest. Uzgojem indijanske banane bavi se više od dva desetljeća, a unatoč egzotičnom podrijetlu - biljka ne traži mnogo.



"List smrdi, ima teški opori miris po dizelu, tjera insekte, tjera životinje tako da kod susjeda u susjednoj njivi kukuruz razvale divlje svinje, kod nas ne ulaze u njivu. Banane cvjetaju ćetvrti i peti mjesec i u devetom jer berba", objašnjava Ivan Šulog, uzgajivač indijanske banane.

Što znanstvenici s Agronomskog fakulteta kažu o hranjivosti i antikancerogenom djelovanju ovog voća pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Elvire Gašparović.