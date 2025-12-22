Izrael u panici, traže pomoć saveznika: "To je paravan za iznenadni napad"

Izraelski dužnosnici upozorili su Trumpovu administraciju tijekom vikenda da bi raketna vježba Iranske revolucionarne garde mogla biti priprema za napad na Izrael, prema tri izraelska i američka izvora upoznata s tim problemom.

Jedan izvor je rekao da je izraelska obavještajna služba izrazila slične zabrinutosti prije šest tjedana, nakon što je identificirala kretanje iranskih projektila. Ali od toga nije bilo ništa.

"Šanse za iranski napad su manje od 50%, ali nitko nije spreman riskirati i samo reći da je to samo vježba", rekao je jedan izraelski izvor.

Američki obavještajni podaci trenutno nemaju naznaka da je iranski napad neizbježan, rekao je američki izvor za Axios.

Izvori navode da je načelnik izraelskog vojnog stožera, general-pukovnik Eyal Zamir, u subotu nazvao načelnika američkog Središnjeg zapovjedništva, admirala Brada Coopera, i rekao mu da je Izrael zabrinut zbog raketne vježbe koju je Iran započeo prije nekoliko dana.

Izvori navode da je Zamir rekao Cooperu da bi nedavni iranski projektili i drugi operativni koraci mogli biti i paravan za iznenadni napad. Zamir je pozvao američke i izraelske snage na blisku koordinaciju obrambenih priprema.

Cooper je u nedjelju bio u Tel Avivu i održao sastanak sa Zamirom i visokim dužnosnicima IDF-a kako bi razgovarali o situaciji.

Izvori su rekli da je najveći rizik rat između Izraela i Irana koji bi mogao izbiti kao rezultat pogrešne procjene, pri čemu svaka strana misli da druga planira napad i pokuša ga spriječiti.

Očekuje se da će se izraelski premijer Benjamin Netanyahu sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom 29. prosinca u Miamiju. Netanyahu želi razgovarati o iranskim naporima da obnovi svoje kapacitete balističkih raketa i mogućnosti još jednog napada na Iran 2026. godine, rekli su izraelski izvori.