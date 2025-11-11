Izrael blokira milijun injekcija potrebnih za cijepljenje djece u Gazi

UNICEF je u utorak izvijestio da Izrael uskraćuje ulazak osnovnih potrepština u Gazu, uključujući injekcije za cijepljenje djece i bočice za dječju formulu, što sprječava humanitarne agencije u naporima da dođu do onih kojima je pomoć potrebna na ratom razorenom području.

Djeca u Pojasu Gaze

Djeca u Pojasu Gaze

Dok provodi masovnu kampanju cijepljenja djece uz krhko primirje, UNICEF je izjavio da se suočava s ozbiljnim izazovima u dostavi 1,6 milijuna injekcija i hladnjaka na solarni pogon za pohranu bočica s cjepivom u Gazu. Injekcije čekaju carinjenje od kolovoza, rekao je UNICEF.

"I injekcije i hladnjake Izrael smatra predmetima dvojne namjene i vrlo nam je teško proći kroz carinjenje i inspekcije", rekao je glasnogovornik UNICEF-a Ricardo Pires.

Za djecu u Gazi nema djetinjstva

Dvojna namjena odnosi se na predmete za koje Izrael smatra da imaju moguću vojnu i civilnu primjenu.

Ogranak izraelske vojske koji nadgleda protok pomoći u Gazu, COGAT, navodi da je Izrael posebno oprezan kako bi osigurao da Hamas "ne iskorištava pomoć za vlastito vojno jačanje". Naveo je da međunarodnim organizacijama nudi "alternativna rješenja" za ulazak potrebne pomoći, ali nije pružio detalje.

UNICEF je u nedjelju pokrenuo prvi od tri kruga nadoknađivanja cijepljenja kako bi dosegao preko 40.000 djece mlađe od tri godine koja su propustila rutinska cijepljenja protiv dječje paralize, ospica i upale pluća, nakon dvije godine rata u Gazi.

Djeca u Pojasu Gaze

Navodi se da izraelske vlasti i dalje odbijaju ulazak nekih kritičnih artikala, uključujući 938.000 boca gotove formule za dojenčad i rezervnih dijelova za cisterne s vodom.

"To je gotovo milijun boca koje bi mogle stići do djece koja pate od različitih stupnjeva pothranjenosti", rekao je Pires.

Djeca u Gazi

Primirje od 10. listopada trebalo je pokrenuti masovni val pomoći diljem enklave, ali humanitarne agencije više su puta rekle da ne stiže dovoljno da bi se zadovoljile potrebe uglavnom raseljene i pothranjene populacije.

Djeca u Pojasu Gaze

Djeca u Pojasu Gaze