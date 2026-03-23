Izbori u Sloveniji: Golobu mandat više od Janše

Pokret sloboda (GS) aktualnog premijera Roberta Goloba tijesan je pobjednik slovenskih parlamentarnih izbora s jednim više osvojenim mandatom od oporbene Slovenske demokratske stranke (SDS) Janeza Janše, pokazuju rezultati nakon 99 posto prebrojanih glasova.

GS je osvojio 28,55 posto glasova i 29 zastupničkih mandata, a tijesno mu je za petama SDS s 28,17 posto i 28 mandata.

Slovenski parlament ima 90 mjesta, od kojih su dva rezervirana za pripadnike mađarske i talijanske manjine.

Na trećem je mjestu demokršćanska koalicija Nove Slovenije (NSi), Slovenske narodne stranke (SLS) i Fokusa s devet mandata. Socijaldemokrati su osvojili šest, koliko i Demokrati Anžea Logara. Krajnje desna antivakserska Resni.ca imat će pet mandata u parlamentu, na koliko može računati i lijeva koalicija Levice i Vesne.

Postojeća koalicijska vlada sastoji se od GS-a, socijaldemokrata i Levice, ali oni po ovim rezultatima više nemaju većinu u parlamentu i za sastav nove vlade trebat će im šira koalicija.

GS, koji je na prošlim izborima osvojio je 41 mandat, bez obzira na to proglasio je pobjedu.

"Učinit ćemo sve da budućnost bude bolja za sve građane", najavio je Golob, kojeg čekaju teški pregovori o formiranju nove vlade.

Naglasio je da postoji samo jedna stvar o kojoj GS u budućnosti neće pregovarati, a to je suverenitet Slovenije. "Nećemo dopustiti da stranci vladaju", naglasio je.

Potpredsjednik GS-a i ministar financija Klemen Boštjančič žali što je Slovenija toliko polarizirana. "Volio bih da kao država postajemo zreliji, ali očito to nije slučaj", primijetio je. Razlog tome vidi prvenstveno u politici predsjednika SDS-a Janeza Janše, koja se temelji na podjelama.

Oporbeni lider Janša tvrdi da će ovako podijeljeni parlament očito rezultirati nestabilnom vladom. Kazao je i da je on neće pokušati sastaviti. "To smo već prošli i znamo koju smo cijenu platili, a znamo i koju je cijenu Slovenija platila za to".

"Sretno onima koji će tražiti političku stabilnost u koaliciji s tri ili četiri stranke koje imaju četiri ili pet zastupnika i gledat će samo kako da sljedeći put ne ispadnu iz parlamenta. Ovo će biti natjecanje u populizmu", rekao je.

Po njegovu mišljenju novi izbori trebali bi se održati što prije jer zemlji treba stabilna vlada. "Vjerojatno ste posljednjih dana čekali na nekoj benzinskoj postaji, znate što se događa i što će se dogoditi", dodao je.