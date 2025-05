Izbjeglica (19) iz Sirije zaustavio krvavi pohod i postao heroj Njemačke: "Policija me počastila cappuccinom"

Muhammad Al Muhammad 19-godišnji izbjeglica iz Sirije proglašen je herojem nakon što je u petak pomogao zaustaviti napadačicu na glavnom kolodvoru u Hamburgu, koja je ozlijedila 18 osoba, od kojih neke teško.

Policija je priopćila da je 39-godišnja njemačka državljanka uhićena na mjestu događaja te da se nalazila u teškom psihičkom stanju. Svi ozlijeđeni su, prema posljednjim informacijama, u stabilnom stanju, dok je osumnjičena premještena u psihijatrijsku ustanovu.

"Odlučio sam trčati u suprotnom smjeru"

Muhammad Al Muhammad, koji je iz Sirije u Njemačku stigao 2022. godine kao izbjeglica, na peronu je čekao vlak za Buchholz nakon što je posjetio prijatelja, a onda je primijetio ženu s nožem. Ljudi su počeli panično bježati, ali on je potrčao prema napadačici.

"Odlučio sam trčati u suprotnom smjeru i zaustaviti ženu," rekao je za Der Spiegel.

U tom trenutku, drugi muškarac, kojeg je Muhammad opisao kao Čečena, udario je ženu u koljeno, a ona je pala. "Zadržao sam je i pritisnuo joj ruke uz ruksak da ne može ustati", rekao je. Napadačica, dodao je, nije pružala otpor.

"Policija me počastila cappuccinom"

Policija je ubrzo stigla, a Muhammad se polako odmaknuo s podignutim rukama. Der Spiegel je potvrdio njegov identitet i istaknuo da su on i drugi muškarac vjerojatno spriječili još teže posljedice napada.

Njihovi hrabri potezi brzo su postali glavna vijest u Njemačkoj. Muhammad je rekao da je nakon napada dao iskaz policiji prije nego što se napokon zaputio kući.

"Policija mi je zahvalila i počastila me cappuccinom. To me jako razveselilo". rekao je.