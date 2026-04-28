Iza zatvorenih vrata u Washingtona traje drama: Potpredsjednik J. D. Vance tvrdi da varaju Trumpa

Iza zatvorenih vrata u Washingtonu raste zabrinutost zbog načina na koji Pentagon prikazuje tijek rata u Iranu, ali i zbog stvarnog stanja američkih vojnih zaliha. Potpredsjednik J. D. Vance u više je navrata doveo u pitanje službene procjene Ministarstva obrane, osobito kada je riječ o potrošnji projektila i dugoročnim posljedicama na američku sigurnost.

Prema riječima dvojice visokih dužnosnika administracije, Vance je otvorio pitanje točnosti informacija koje Pentagon iznosi predsjedniku Donaldu Trumpu. U razgovorima s predsjednikom i članovima tima za nacionalnu sigurnost izrazio je zabrinutost da bi zalihe ključnog oružja mogle biti ozbiljno smanjene. Takav scenarij imao bi dalekosežne posljedice - iste zalihe potrebne su i za potencijalne sukobe s Kinom oko Tajvana, za obranu Južne Koreje od Sjeverne Koreje, kao i za sigurnost Europe u slučaju eskalacije s Rusijom.

S druge strane, ministar obrane Pete Hegseth i načelnik Združenog stožera Dan Caine javno ističu da su američke vojne zalihe snažne te da su operacije protiv Irana nanijele ozbiljnu štetu njegovim kapacitetima. Vanceovi savjetnici tvrde da potpredsjednik ne optužuje izravno vojni vrh, već pokušava otvoriti raspravu bez stvaranja podjela unutar administracije.

No dio ljudi bliskih Vanceu smatra da je Pentagonov optimizam možda pretjeran. Iako je potpredsjednik javno pohvalio Hegsetha, u internim razgovorima nastavlja postavljati pitanja o stvarnoj spremnosti američke vojske.

Predsjednik Trump u javnosti ponavlja optimistične procjene, tvrdeći da su američke zalihe gotovo neograničene i da vojni uspjesi već predstavljaju pobjedu. Ipak, pojedini analitičari i dužnosnici upozoravaju da takve izjave ne odražavaju cijelu sliku.

Prema internim procjenama obavještajnih službi, Iran i dalje zadržava značajan dio svojih vojnih kapaciteta - uključujući većinu raketnog arsenala, dvije trećine zračnih snaga te flotu brzih brodova sposobnih za ometanje prometa u Hormuškom tjesnacu. Upravo taj segment smatra se ozbiljnom prijetnjom globalnoj trgovini. Istodobno, intenzivna uporaba projektila i obrambenih sustava stvorila je pritisak na američke zalihe. Prema procjenama Centra za strateške i međunarodne studije, SAD je već potrošio više od polovice predratnih zaliha određenih ključnih vrsta streljiva. Problem dodatno pogoršavaju sporija proizvodnja i ranije isporuke oružja Ukrajini i Izraelu.

Pentagon odbacuje kritike. Glasnogovornik Sean Parnell poručio je da vojni vrh predsjedniku pruža potpunu i neuljepšanu sliku, dok izvori iz administracije ističu da su različita mišljenja unutar sigurnosnog tima normalan dio donošenja odluka.

Ipak, razlike između ključnih aktera sve su vidljivije. Vance, koji je i prije rata bio skeptičan prema vojnoj intervenciji, nastoji balansirati između političke lojalnosti i vlastitih stavova protiv vječnih ratova. S druge strane, Hegseth zauzima tvrđi pristup i otvoreno zagovara snažniju vojnu akciju.

Vance i Hegseth imaju veliki ulog u ishodu rata. Nekoliko ljudi bliskih Trumpu vjeruje da Vance sada vidi svoju političku budućnost kao povezanu s onim što se događa u Iranu, rekao je jedan od visokih dužnosnika. Drugi dužnosnici i pojedinci upoznati s uključenima rekli su nam da Hegseth gaji vlastite ambicije čak i za predsjednika.

Dužnosnici Bijele kuće ističu da Hegseth i dalje uživa snažnu podršku predsjednika, no u Kongresu ima znatno manje saveznika od drugih članova kabineta. To ga, prema riječima jednog bivšeg dužnosnika, čini izrazito ovisnim o Trumpovoj naklonosti.

"Teži reći predsjedniku ono što želi čuti, a to može biti opasno", upozorava isti izvor.

Razlike između Hegsetha i Vancea imaju i dublje korijene. Iako su obojica služila u Iraku, iz tog su iskustva izvukli potpuno suprotne zaključke. Hegseth je kao mladi veteran podržavao povećanje broja američkih vojnika 2007. godine. Posljednjih godina Hegseth je tvrdio da su SAD izgubile u Iraku i Afganistanu jer su restriktivna pravila angažmana ograničila sposobnost vojske da se bori. U Pentagonu je prihvatio ratobornost, odobravajući i javno slaveći vojne operacije, uključujući napade na plovila za koja se sumnja da su povezana s krijumčarenjem droge. Također je isticao da je kampanja protiv Irana u prvih pet dana koristila dvostruko veću vatrenu moć nego početna faza bombardiranja šoka i strahopoštovanja u iračkom ratu 2003. godine, koja je trajala otprilike mjesec dana.

Vance, s druge strane, već godinama upozorava na pogreške američke vanjske politike.

"Lagali su nam", izjavio je dok je služio u Senatu. Vance je tvrdio da je američkim interesima najbolje služiti davanje prioriteta resursima kod kuće. Prije nego što je postao potpredsjednik, upozorio je da bi pomaganje Ukrajini smanjilo ključne američke zalihe oružja.

"Ovo nije naš rat", izjavio je.

Jedan visoki dužnosnik administracije rekao je da je predsjednik zadovoljan informacijama koje je primio od Pentagona. Ta osoba različita stajališta unutar predsjednikovog tima za nacionalnu sigurnost - koji uključuje Hegsetha, Vancea, državnog tajnika Marca Rubia i šeficu osoblja Bijele kuće Susie Wiles - prikazuje kao dio zdrave napetosti koja služi predsjedniku.

Wiles se suzdržala od zauzimanja stava o obrazloženju iranskog rata prije nego što je započeo, te se umjesto toga usredotočila na poticanje iskrene rasprave s predsjednikom o rizicima i nagradama svake važne odluke, piše Atlantic.

"Istina je da je pod vodstvom predsjednika Trumpa američka vojska desetkovala kapacitete iranskog režima u samo 38 dana", rekla je u izjavi glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt.

Dodatnu složenost unosi i odnos s ministrom vojske Danom Driscollom, bliskim Vanceovim saveznikom, koji je u više navrata zasjenjivao šefa Pentagona. Driscoll je s Vanceom pohađao Pravni fakultet Yale i očekuje se da će Vanceu pomoći u potencijalnoj predsjedničkoj kandidaturi. Hegsethovo rivalstvo s Driscollom javna je tajna u Pentagonu. Prošle godine Bijela kuća povjerila je Driscollu dodatnu ulogu - vođenje Ureda za alkohol, duhan, vatreno oružje i eksplozive - dok je Trump prošle jeseni poslao upravo njega, a ne Hegsetha, u Kijev kako bi pokrenuo mirovne pregovore između Ukrajine i Rusije.

Njih dvojica sukobljavali su se i oko imenovanja vojnog osoblja. Hegseth je smijenio načelnika glavnog stožera, generala Randyja Georgea, bliskog Driscollova saveznika, unatoč protivljenju. Također je otpustio zamjenika načelnika, generala Jamesa Mingusa, kojeg je zamijenio svojim vojnim pomoćnikom Christopherom LaNeveom.

Smjena Georgea, koji je bio odgovoran za nadopunu streljiva, izazvala je negodovanje u Kongresu.

U međuvremenu, rat u Iranu, daleko od početnih najava o brzoj pobjedi, sve više poprima obilježja skupe i neodređene krize. Pokušaji pokretanja mirovnih pregovora zasad su propali. U jednom trenutku Vanceov avion bio je spreman za odlazak na pregovore u Pakistan, no plan je otkazan jer Iran nije pokazao spremnost za sudjelovanje.

Sukob je dodatno eskalirao u Hormuškom tjesnacu, gdje su iranske snage prvi put zaplijenile komercijalne brodove, što pokazuje da i dalje raspolažu značajnim vojnim kapacitetima. Sve to dovodi u pitanje optimistične procjene iz vrha Pentagona i otvara nova pitanja o stvarnom tijeku i ishodu rata.