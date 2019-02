Pretposljednji je dan vatikanskog skupa o sprječavanju zlostavljanja maloljetnika unutar Crkve. Među sudionicima skupa je gotovo 200 čelnika biskupskih konferencija sa svih kontinenata, koji o problemu već tri dana razgovaraju između sebe, ali i sa žrtvama. Svi se slažu - promjene su nužne.

Deseci žrtava svećeničkog zlostavljanja iz cijelog svijeta prošetali su Vatikanom pozivajući na promjene. Čini se da su njihovi dugogodišnji vapaji napokon probili vatikanske zidine.

''Mi moramo reći mea culpa'', rekla je Veronica Openibo, časna sestra iz Nigerije.

Nigerijska časna sestra radila je u Africi, Europi i SAD-u. U subotu ujutro prva je govorila na vatikanskom skupu o sprječavanju seksualnog zlostavljanja maloljetnika. Kritizirala je prešućivanja, a okupljenima poručila da oluja neće sama od sebe proći.

Govorio je i prvi čovjek Katoličke crkve u Njemačkoj. Kritizirao je praksu ušutkavanja žrtava, umjesto kažnjavanja počinitelja.

"Postoje jasni dokazi da se sa zapisima manipuliralo, da nisu sadržavali sve što su trebali i tako dalje'', kaže kardinal Reinhard Marx, predsjednik Njemačke biskupske konferencije.

Kardinal Marx se u Vatikanu, na vlastiti zahtjev, susreo s nekima od žrtava. Bolna svjedočanstva pet žrtava, putem videosnimke prvi dan su vidjeli svi čelnici gotovo 200 biskupskih konferencija sa svih kontinenata.

''Potresno. Moram vam reći da me jedno toliko dirnulo, nisam sam ja, da ti poteku i suze'', kaže nadbiskup Želimir Puljić, predsjednik HBK.

Predvečer je u Vatikanu održano pokorničko bogoslužje, na kojem je bio i papa Franjo. On će se u nedjelju, posljednji dan ovog skupa, opet obratiti sudionicima. Tada će biti sastavljene i smjernice oko procedura protiv zlostavljanja.

''Uzroke nismo čuli''

Iz Vatikana se uživo za Dnevnik Nove TV javila Ivana Petrović.

''Kardinal Marx je bio zanimljiv. On je predsjednik biskupske konferencije Njemačke čiji zlostavljači prema službenim podacima čine čak četiri posto cjelokupnog kleričkog katoličkog svijeta. Izdvojila bih govor generala isusovačkog reda. On je veliki crkveni autoritet. On je crni Papa, tako ga zovu jer mandat traje doživotno nakon što ga izaberu.

Na brifingu za novinare rekao je da je to problem koji se neće riješiti preko noći, a da bi se riješio što prije, jasno se trebaju pronaći i definirati uzroci. Uzroke nismo čuli u ovih par dana, barem javno. Ne znamo je li se o tome razgovaralo iza zatvorenih vrata na dijelovima njihovih sjednica.

Je li uzrok kriva procjena svećeničkog kandidata, je li taj uzrok možda netemeljito ispitivanje onih koji žele ući u svećenički poziv, snažan gay lobij kojeg ovdje zovu ''lavanda mafia'' koji je čvrsto umrežen. To se tek treba ustanoviti. Kada se govori o zlostavljanju u katoličkoj crkvi, to se ne smije gledati svjetovnim očima, očima građanskih prava, spolne, rodne političke ili neke druge korektnosti.

To se treba isključivo gledati očima dobra i zla. Jer svaki dobar katolički svećenik bi trebao živjeti svoje poslanje, milost svoga celibata bez obzira na njegovu seksualnu orijentaciju, a ne živjeti komotno, uhljebnički zlostavljati maloljetnike, punoljetne bogoslove o kojima također na ovom skupu nema riječi ili pak časne sestre, što se otvorilo prije nekoliko dana i onda to sve ukrug zataškavati.

Slušajući ovo otvorilo se jedno vrlo važno pitanje - pitanje zastare u svjetovnom sustavu kaznenog progona. Svakako je pitanje hoće li ovaj skup koji je jako pohvalan otvoriti pitanje produženja zastarnih rokova za pedofiliju u nacionalnim zakonodavstvima.

Niti jedno nacionalno kazneno zakonodavstvo, barem u Europi, nema jako duge zastarne rokove kada je riječ o pedofiliji. A Sveta Stolica je međunarodni pravni subjekt i ona bi u svakom slučaju na to mogla utjecati. Jednako tako se otvara pitanje, što Crkva može učiniti za žrtve svećeničkog zlostavljanja, osobito za one svećenike kojima je u sustavu kaznenog progona to u zastari, osim pastoralne, duhovne i svake druge pomoći, može li se dogovoriti i za određeno financijsko obeštećenje, jer to je minimum koji se može napraviti.

Podsjećam da je papa Benedikt XVI za vrijeme irskog slučaja pisao irskom sudu, napisavši u njemu da je zastara institut koji služi za stare slučajeve, da nije amnestija i molio da prekorače zastaru za optužene svećenike, ukoliko se nađe dokaza da su počinili zločin pedofilije, da budu sukladno tome i pravedno kažnjeni'', izvijestila je Ivana Petrović u Dnevniku Nove TV iz Vatikana.

Kad je o zataškavanju riječ Želimira Puljić odgovorio je na pitanje je li zatašakavanje slučaja Želimira Ivanova u zadarskoj nadbiskupiji u Bibinju koji je prema mnogim iskazima uništio živote jako puno mladih sjemeništaraca u Zadru: ''Kad je izbio slučaj, odmah sam pokrenuo prema ovim pravilima, dakle kongregacija je zatražila, skupio sam svjedočanstva, poslao na kongregaciju i nisam govorio o tome, nisam dok je kongregacija još imala… Ali onda je izašlo u novinama, dakle jedan od svjedoka je to... i mislim da je na televiziji jedan bio, jedan je čak pismeno dao neki razgovor i onda je ispalo u novinama, evo biskup neće ništa da govori. Onda sam sazvao konferenciju za tisak, rekao sam da dok proces traje, mislim da nije neću reći pristojno, ali nije ni neki uzus da ja to objavljujem. Čim bude gotovo sve ćete saznati. U tom kontekstu nije bilo zataškavanja, ali nisam htio odmah čim je stvar prijavljena ići u medije govoriti o tome''.

Dodao je da taj slučaj nije ni došao na svjetovni sud zbog zastare. ''To su stvari koje su se dogodile prije možda 20, 30 godina neki slučajevi, što mi je jako žao. U splitskoj biskupiji imamo gracijana koji je zapravo sada u laičkom redu, također je u zastari što se tiče svjetovnog kaznenog progona, a biskupija mu isplaćuje određeni novac iako ga je Papa otpustio iz svećeničkog poziva.

'Kanon regulira za svećenike koji su kažnjeni pa ne mogu obavljati svoju dužnost da ga biskupija mora u tom vremenu uzdržavati'', kazao je Puljić.

''Stanite na stranu djece, ili će vam novinari postati 'najgori neprijatelji'''

Pretposljednjeg dana vatikanske konferencije o seksualnom zlostavljanu djece, koja je na poziv pape Franje okupila oko 200 crkvenih velikodostojnika, meksička novinarka Valentina Alazraki u subotu je poručila biskupima da ne smiju više žmiriti pred tom pošasti i moraju učiniti "radikalni zaokret", ili će im novinari postati "najgori neprijatelji".

Ta 64-godišnja televizijska novinarka je do sada pokrivala pet papinskih mandata i doajenka je vatikanskog novinarskog zbora.

"Ne možete više glumiti nojeve i zabijati glavu u pijesak. Ako ne odlučite radikalno stati na stranu djece, majki, obitelji, civilnog društva, imate pravo bojati nas se jer ćemo mi novinari, koji se zalažemo za opće dobro, postati vaši najgori neprijatelji", kazala je Alazraki u oštro sročenoj izjavi.

"Spisi koji su mogli dokumentirati te užasne zločine su uništeni''

Njemački kardinal blizak Papi priznao je u subotu da je Crkva ponekad uništavala spise o spolnom zlostavljanju maloljetnika koje su počinili svećenici i pozvao je Crkvu da transparentno odgovori na taj skandal.

"Spisi koji su mogli dokumentirati te užasne zločine i otkriti imena počinitelja uništeni su ili čak i nisu nikada bili napisani", rekao je njemački kardinal Reinhard Marx u govoru pred 190 sudionika povijesnog summita o spolnom zlostavljanju u Vatikanu koji treba završiti u nedjelju.

Konferencija će završiti u nedjelju kad će Papa održati završni govor.

Vatikan je rekao da će tada sastaviti smjernice kako bi se osiguralo da se svi biskupi vrate u svoje biskupije znajući kako da uspostave procedure protiv zlostavljanja.

Kriza koja je izbila zbog slučajeva svećeničke pedofilije obilježila je 2018. kao najtežu godinu za papu Franju od njegovog ustoličenja 2013. (Jasmina Bojić / Ivana Petrović / Hina)

