Drugi je dan summita u Vatikanu o prevenciji svećeničkog seksualnog zlostavljanja djece. U Vatikanu je i hrvatski predstavnik jer ni naša zemlja nije prošla bez slučajeva zlostavljanja u Crkvi. Pobrojili smo samo neke od slučajeva.

Vjerojatno najpoznatiji slučaj zlostavljanja djece u hrvatskoj Katoličkoj Crkvi jest onaj Drage Ljubičića iz Banjola na Rabu. Slučaj je završio i na odjavnoj špici holivudskog filma Spotlight, koji se bavi razotkrivanjem pedofilije u SAD-u i činjenicom da je Katolička Crkva znala za zlostavljanja i prikrivala ih.

Svećenik Drago Ljubičić 2009. godine pravomoćno je osuđen na tri godine zatvora zbog bludničenja nad maloljetnim dječacima. Bio je to prvi slučaj da svećenik u Hrvatskoj zbog pedofilije ide u zatvor. No Ljubičić je iz njega brzo izišao, i to već 2012. godine, sedam mjeseci prije isteka kazne, zbog dobrog vladanja. Ljubičić je proglašen krivim za bludničenje nad petoricom dječaka u dobi od 8 do 11 godina.

Općinsko državno odvjetništvo teretilo je rapskog svećenika da je dječacima prilazio za vrijeme oblačenja ministrantske odjeće i haljina te im je, navodno pomažući pri oblačenju, a ustvari da bi zadovoljio svoju pohotu, zavlačio ruku pod njihovu odjeću ili ih preko odjeće dodirivao po intimnim dijelovima tijela. Nečasne i gnjusne radnje, prema optužnici, radio je i dok je dječake vozio u automobilu.

Također je dječake za vrijeme vjeronauka pozivao da mu sjednu u krilo, a pritom ih je dodirivao preko odjeće. Spominjao se i slučaj u kojem je od jednog učenika, nakon što je dječak pao s bicikla, tražio da skine odjeću kako bi mu "pregledao" ogrebotinu na nozi. Dvojica dječaka sve su rekla svojim majkama, a one su pedofila prijavile policiji.

Drago Ljubičić (Foto: Nel Pavletic/PIXSELL)

Svećenik don Nedjeljko Ivanov osuđen je 2014. godine za pedofiliju, ali samo po Crkvenom sudu. Protiv njega nije pokrenut kazneni postupak zbog zastare. Svećenik iz Bibinja osumnjičen je za zlostavljanje više od stotinu dječaka na ispovjedi. Poznata je ispovijest Josipa Lisca, koji je medijima ispričao strašnu tajnu i pokrenuo lavinu svjedočanstava.

Župnik Ivan Čuček iz Zagreba bludničio je nad 16 djece. 2004. godine uvjetno je osuđen na tri godine zatvora zbog bludnih radnji nad djevojčicama od deset godina.

Svećenika Antu Madunića, koji je priznao krivnju za spolni odnos s dvjema maloljetnicama, Općinski sud u Splitu osudio je na godinu i četiri mjeseca zatvora. Osuđen je 2012. godine.

Samostan u Makarskoj gdje se navodno nalazi Ante Madunić (Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL)

Mladen Kožina iz Zagreba u računalu je imao tisuće fotografija djece u eksplicitnim pozama. Uhićen je u sklopu velike antipedofilske akcije koju je pokrenula Velika Britanija. Priznao je krivnju i nagodio se s tužiteljstvom. Bio je optužen da je s interneta skidao fotografije obnažene djece. Osuđen je na godinu dana zatvora.

Župa Sv. Stjepana u Botincu u kojoj je radio svećenik Mladen Kožina (Foto: Marko Prpic/PIXSELL)

Emisija Provjereno istraživala je slučaj fratra Gracijana Gašperova, koji je godinama u splitskom samostanu zlostavljao djecu. Naime, bivši fratar samostana sv. Frane, zbog pedofilije je izbačen iz Crkve. Istragom je utvrđeno da je seksualno zlostavljao petoricu dječaka.