Stisnuo je gas i ubio 11 ljudi: Je li ga ovo natjeralo na nezamisliv pokolj?

Kanada je u šoku nakon napada u kojem je ubijeno 11 ljudi. Mediji prenose sve više detalja o ubojici.

Policija Vancouvera potvrdila je u nedjelju 11 mrtvih u napadu na ulični festival u subotu navečer, dodajući da je napadač koji je u pritvoru imao psihičkih problema.

"Osoba u pritvoru ima značajnu povijest interakcija s policijom i njegovateljima vezanih uz mentalno zdravlje", rekao je šef policije Vancouvera Steve Rai na konferenciji za novinare.

Napadača, koji je bio sam, kako tvrde vlasti, gomila je svladala prije nego što ga je uhitila policija.

Vancouver - 4 Foto: AFP

Mediji pišu o njegovu privatnu životu i ngađaju što bi moglo biti uzrok ovakvog krvoprolića.

30-godišnji Kai-Ji Adam Lo doživio je psihički slom nakon što mu je brat ubijen, a majka potom pokušala počiniti samoubojstvo, navode mediji opisujući njegov život.

"Nezamisliva tuga koja je prouzročena mojoj majci jest nešto što je gore od moje vlastite tuge. Zato što ga je ona donijela na ovaj svijet, a on je iznenada otišao, to je tuga koju ne mogu početi izražavati. Već je izgubila sina i na rubu je gubitka doma. To ju je nagnalo da si pokuša oduzeti život", napisao je.

Otac mu je umro nedugo nakon što se obitelj uselila u njihov dom u Vancouveru.

Kai-Ji Adam je otprije poznat policiji i patio je od psihičkih problema. Vjeruje se da je Lo patio od iluzija i paranoje, ali nije imao kriminalni dosje.

Njegov brat Alexander, ubijen je prošle godine, a ubica je pronađen. Suđenje mu je trebalo početi u listopadu ove godine, piše Timesnownews.

Kai-Ji Adam Lo je napravio GoFundMe stranicu kako bi pokrio troškove bratove sahrane. Prikupio je 9320 kanadskih dolara.

"Duboko me boli što moram izgovoriti ove riječi, ali moj brat nam je uzet u besmislenom činu nasilja. Naša stvarnost se naglo promijenila.

Unatoč našim neslaganjima, surova istina je da on više nije s nama", napisao je Kai u opisu stranice.

"Imam grižnju savjesti što nisam više vremena provodio s njim", dodao je.

Vancouver - 5 Foto: AFP

Prije pokolja Lo je navodno imao nekoliko sukoba s policijom i zdravstvenim radnicima. Prije dva tjedna policija je bila u njegovoj kući. Nije poznato zašto, ali su susjedi ispričali da se često moglo čuti kako Lo vrišti.

"Uvijek je vikao na mamu. Ne znam zašto", rekao je jedan od susjeda.

Samo nekoliko sati prije napada u subotu, član obitelji je čak kontaktirao psihijatriju.

Vozilom se zabio u gomilu u Vancouveru Foto: Screenshot/X

Incident u kojem se Lo zaletio svojim terencem u masu ljudi se dogodio nedugo nakon 20 sati u četvrti Sunset on Fraser, na mjestu održavanja festivala filipinske zajednice, Dana Lapu-Lapua.

Ubio je 11 ljudi u dobi od 5 do 65 godina.

Svjedoci su opisali stravične scene nakon što je crni terenac (SUV) velikom brzinom prošao kroz masu ljudi okupljenih na festivalu.

"20 ljudi je ležalo na tlu, svi su paničarili, svi su vrištali", prenosi Reuters Postmediu.

Drugi svjedoci navode da su neki od pješaka bili u blizini štandova s hranom.

