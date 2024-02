Završila je mirovna konferencija u Münchenu: Stanje na Bliskom istoku, u Ukrajini i na Balkanu nije optimistično

Završila je 60. sigurnosna konfrenecija u Münchenu na kojoj se svake godine okuplja svjetska politička elita. Ove godine fokus konferencije bio je rat u Ukrajini i sukob na Bliskom istoku.

Uživo iz Münchena javila se reporterka i urednica vanjske politike Dnevnika Nove TV Ivana Petrović.

"Nažalost nije otvorena mogućnost prestanka rata između Izraela i Hamasa. Izraelski predsjednik je sinoć kazao da oni duboko žale zbog nevinih palestinskih žrtava, ali da oni imaju pravo na samoobranu i da se na njih puca iz kuća džamija i svih drugih civilnih objekata. Također je rekao da bi i on željeli mir, ali da ne mogu imati mir sa susjedom koji proizvodi teror", izvijestila je Petrović.

"Jednako tako, katarski premijer Al Thani bio je jako zanimljiv, rekao je da su velike nade polagane prošli utorak kada su se sastale američke, izraelske, egipatske i katarske tajne službe, ali da je taj sastanak završio bez pomaka. Kazao je da je stanje u Rafi, gdje se sklonilo milijun i pol ljudi velika prijetnja cijeloj regiji. Potvrdio ga je na neki način i egipatski ministar vanjskih poslova rekavši da je to stanje ozbiljna ugroza nacionalne sigurnosti Egipta, ali i ozbiljna ugroza egipatsko-izraelskih odnosa", dodala je.

"Zanimljiva je pozicija Jordana, o njoj se nije puno javno govorilo na konferenciji. Jordanski ministar vanjskih poslova je tiho čitavo vrijeme lobirao kod Amerikanaca da izvrše dodatni pritisak na Netanyahua. Prema neslužbenim izvorima on tvrdi da Netanyahu sve ovo izvodi zbog svoje katastrofalne pozicije na unutarnjem političkom planu i da neće stati dok ga se ne zaustavi. Također je rekao da ako Egipat provede mobilizaciju, da će to učiniti i susjedi, a da to onda može biti kraj i da će se sukob proširiti na Zapadnu obalu i možda cijelu regiju", poručila je Petrović.

Kakvu refleksiju tog stanja možemo očekivati u krhkoj sigurnosnoj arhitekturi Zapadnog Balkana upitan je bio i hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić-Radman. On je istaknuo da je Zapadni Balkan procijenjen kao siguran zbog prisutnosti Europske unije.

"Upravo je Hrvatska istaknuta kao uspješna priča, zemlja koja je ostvarila vanjsko-političke ciljeve, a ono što nam je preostalo strateški interes je stabilnost i sigurnost zapadnog Balkana. Ja sam posebno istaknuo angažiranost hrvatske vlade unutar EU-a za stjecanje kandidacijskog statusa 2022., ali i prošle godine za otvaranje uvjetno pristupnih pregovora s EU-om i mi se toplo nadamo da će se dogoditi u ožujku, jer bi izostanak takve odluke bio poguban za BIH i stabilnost zapadnog Balkana", izjavio je Grlić-Radman.

"Što se tiče BiH, definitivno najkompleksnije i sigurnosno i politički, nazovimo to tako, priče u našem okruženju. Američki izvori kažu da oni ovdje neće ništa poduzimati sve dok EU ne završi svoj proces i dok se ne vidi hoće li dati BiH krajem ožujka na samitu uvjetovano zeleno svjetlo za početak pregovora", napomenula je Petrović.

"Generalan dojam konferencije je velika depresija Zapada zbog stanja u Ukrajini koje evidentno nije dobro. Čak je direktor konferencije spominjao Minsk 3 kao mogući mirovni plan, ali Ruska Federacija sa svojih pozicija to sigurno ne bi prihvatila takav jedan europski, normandijski format", kazala je.

"Jednako tako na konferenciju nisu pozvani predstavnici Ruske Federacije, Irana i njemačke političke stranke Afd-a, na konferenciju na kojoj su se desetljećima susretali ljuti protivnici. Moto ove konferencije, koji stoji već šest desetljeća, a stajao je i ovaj put glasi 'povezujte se, interaktirajte jedni s drugima, ne docirajte jedni drugima i ne ignorirajte jedni druge'. Evo zadnje dvije godine bi za taj moto mogli reći – nekad bilo, zasad se spominjalo", zaključila je Petrović.

