Politička elita okupila se u Münchenu, reporterka Dnevnika Nove TV doznala detalje sastanka: "Zelenski je uputio poziv Trumpu..."

U Münchenu se održava mirovna konferencija na kojoj se svake godine okupi politička elita, a svoj govor u subotu je održao i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Detalje njegovog govora, uživo iz Münchena donosi reporterka i urednica vanjske politike Nove TV Ivana Petrović.

"Puno je naglasaka iz govora ukrajinskog predsjednika, ali onaj ključni je da Ukrajini treba oružje. On traži od Zapada da šalje Ukrajini još i još oružja, osobito artiljerijskog streljiva, oružja dalekometnih dosega i sustava za protuzračnu obranu", rekla je Petrović.

"On je također iskoristio govor na ovoj konferenciji da se obrati američkom kongresu u kojem republikanci i dalje blokiraju 60 milijardi dolara pomoći Ukrajini, a koje podržava Donald Trump, njihov izvjestan predsjednički kandidat. Pozvao je Trumpa da dođe u Ukrajinu i da ako treba da će ga odvesti na bojišnicu da vidi kako to izgleda. Također, je molio američke kongresnike za razum. Koliko će biti uspješan, ne znam", dodala je.

"Nakon toga govorio je o Vladimiru Putinu pored toga i o smrti Alekseja Navaljnog, a Putina je nazvao zločincem, monstrumom i sličnim nazivima na što su svi burno zapljeskali, to su bile prave ovacije u dvorani", poručila je Petrović.

"Govorio je u istoj onoj dvorani u kojoj je prije više od 10 godina vladao muk kada je Vladimir Putin na konferenciji iznio svoj jako poznati govor s početnom tezom da je raspad Sovjetskog saveza bio velika geostrateška greška, a ispred njega je sjedio George Bush. On je zapravo tada najavio sve ovo samo što to uljuljkani Zapad to nije znao prepoznati. Europska komisija je ove godine bila zaista brojno zastupljena, došli su svi gotovo svi povjerenici", istaknula je.

"Naslov ovo konferencije je lose-lose, a ja bi radije je nazvala win-win jer je to naš cilj. Pobijediti na svim frontovima i pokušati dovesti mir u Europu i svijet", izjavila je Dubravka Šuica, potpredsjednica Europske komisije.

"Nisam sigurna da je samo dijalogom do mira, vidite da se Europa se ekipira na način da jačamo obrambene kapacitete, da će se, kao što je jutros rekla predsjednica Komisije, da će se u novom sazivu, ako ona ostane predsjednica ustanoviti novi povjerenik za obranu i to je nešto na čemu moramo raditi. Što ne znači da ne vjerujemo u NATO, ali isto tako moramo se sami ojačati i zato bih to nazvala win-win, a ne lose-lose", objasnila je Šuica.

"Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je cijelo težište svojeg govora u principu bacila na stvaranje obrambene autonomije EU-a i rekla da će za tri tjedna Europska komisija izaći sa strategijom vojne industrije. Osim toga, rekla je i da ako ponovno bude predsjednica Komisije da će osnovati povjerenstvo i da će imenovati povjerenika za obranu. Doduše, što se tiče obrambene autonomije EU-a, nezavisni analitičari iz različitih think thankova su jako skeptični prema tome i kažu da je to gotovo nemoguća misija", kazala je Petrović.

"Spomenuti Trumpa ovdje je prava anatema pa je u jednom času nizozemski premijer u odlasku Mark Rutte, koji je najizvjesniji novi glavni tajnik NATO saveza poručio 'prestanimo više cmoljiti i plakati na tu mogućnost da Trump dođe u Bijelu kuću. Mi se ne naoružavamo zbog njega' te je podržao obrambenu autonomiju EU-a na što je Stolttengerg rekao 'okej, sve to može, ali to nikako ne može poljuljati niti oslabjeti NATO savez, niti biti bez Američkog patronata", rekla je Petrović.

"Glavna teza da se naoružavanjem čuva mir je pomalo invertna, ali njoj ide u prilog vojna industrija. Samo ovdje u njemačkoj je financijska dobit proizvođača oružja, a riječ je o privatnom sektoru je enormna. Ona je jednostavno eksplodirala, a u Americi je ona peterostruko veća", zaključila je.

