Otkriveno tko bi mogao započeti novi rat: "Očito se spremaju uskoro izvesti napad"

Prema informacijama američkih i europskih dužnosnika, Izrael se očito sprema uskoro izvesti napad na Iran, objavio je The New York Times. Potez je to koji bi mogao dodatno destabilizirati Bliski istok i ugroziti napore administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa da dogovori sporazum kojim bi se spriječio razvoj iranskog nuklearnog oružja.

Zabrinutost zbog moguće izraelske vojne akcije, ali i mogućeg iranskog odgovora, navela je Washington da povuče diplomate iz Iraka i odobri dobrovoljno povlačenje obitelji američkih vojnika iz zemalja Bliskog istoka.

Nije jasno koliko bi opsežan mogao biti izraelski napad, no napetosti rastu već mjesecima, tijekom kojih izraelski premijer Benjamin Netanyahu poziva Trumpa da iskoristi, kako Tel Aviv to vidi, trenutak iranske ranjivosti za udar.

Benjamin Netanyahu i Donald Trump Foto: Afp

Nije poznato koliko se Trump ovaj put trudio odvratiti Netanyahua od napada, ali posljednjih dana sve je manje optimističan glede mogućnosti postizanja dogovora, posebno nakon što je vrhovni vođa Irana odbacio prijedlog koji bi postupno ukinuo iransko pravo na obogaćivanje uranija. Netanyahu je i ranije dolazio do točke s koje bi bombardirao iranska postrojenja, ali bi u posljednji tren odustao.

Vijest o američkom povlačenju osoblja iz regije, kao i britansko upozorenje brodarima na pojačane prijetnje pomorskoj sigurnosti, stigli su svega nekoliko sati nakon što je Trump u podcastu za New York Post izjavio da je sve "manje uvjeren" u uspjeh pregovora s Iranom.

Upozorenje

Američki i iranski pregovarači trebali bi se ponovno sastati u nedjelju, iako je Trump u ponedjeljak izjavio da je iransko stajalište u pregovorima "neprihvatljivo". Prema navodima američkih dužnosnika, Trumpov izaslanik Steve Witkoff i dalje planira prisustvovati tom krugu pregovora, koji bi se trebao održati u Omanu.

Britansko upozorenje došlo je od agencije za nadzor pomorskog prometa koja je objavila da je "upoznata s povećanim napetostima u regiji koje bi mogle dovesti do eskalacije vojne aktivnosti s izravnim učinkom na pomorce". Upozorili su komercijalna plovila koja prolaze Perzijskim zaljevom, Omanskim zaljevom i Hormuškim tjesnacem da pojačaju mjere opreza.

Iranska vojna vježba, ilustracija Foto: Afp

Iran planira protuudar balističkim projektilima

Prema visokom iranskom dužnosniku, iranska vojska i vlada već su održale krizne sastanke o odgovoru na mogući izraelski napad.

Teheran navodno ima spreman plan koji uključuje trenutni protuudar stotinama balističkih projektila prema izraelskom teritoriju. U listopadu 2024. Iran je već izveo veliki raketni napad na Izrael u kontekstu rata u Gazi, no šteta je tada bila ograničena, dijelom zbog američke pomoći u presretanju projektila.

Trump je u ponedjeljak ponovno razgovarao s Netanyahuom, ali Bijela kuća nije objavila detalje tog razgovora. Trump se večer prije sastao s članovima svog vijeća za nacionalnu sigurnost u Camp Davidu.

Oštra reakcija Teherana

Ministar obrane Irana general Aziz Nasirzadeh u srijedu je dodatno podigao tenzije izjavom da će SAD pretrpjeti velike gubitke ako pregovori propadnu i dođe do sukoba: "Amerika će morati napustiti regiju jer su sve njezine vojne baze unutar našeg dometa, a mi ćemo ih, bez ikakvih ograničenja, gađati u zemljama domaćinima."

Teheran je također oštro reagirao na izjave američkog generala Michaela Kurille, zapovjednika Središnjeg zapovjedništva, koji je u utorak pred zastupnicima izjavio da je Trumpu i ministru obrane Peteu Hegsethu predočio "niz opcija" za moguće napade na Iran. Kurillino svjedočenje pred senatskim Odborom za oružane snage, zakazano za četvrtak, u međuvremenu je odgođeno bez objašnjenja.

Iransko izaslanstvo pri UN-u osudilo je Kurilline izjave na društvenim mrežama, nazvavši ih "militarizmom" koji "potpiruje nestabilnost".

Neki izraelski sigurnosni dužnosnici vjeruju da imaju povijesnu priliku riješiti problem koji traje desetljećima. U nedavnim napadima Izrael je ozbiljno oslabio Hezbolah i Hamas, dvije ključne iranske saveznice u regiji, dok su prošlogodišnji izraelski zračni udari također oštetili iranski protuzračni sustav.

Izraelska vojska Foto: Afp

Izraelski udar postaje sve rizičniji

Ipak, dio analitičara upozorava da je Iran već počeo obnavljati te sustave, čime izraelski vojni udar iz tjedna u tjedan postaje sve rizičniji. Također nije jasno može li Izrael zadati odlučujući udarac iranskom nuklearnom programu bez američke vojne pomoći.

Američki nosač zrakoplova USS Carl Vinson već se tjednima nalazi u Arapskom moru. Na brodu je više od 60 letjelica, uključujući i najnaprednije F-35 lovce sa stealth tehnologijom. Visoki dužnosnik mornarice rekao je da trenutačno nema planova za premještanje nosača zbog trenutne situacije.

Sjedinjene Države u regiji imaju još nekoliko desetaka borbenih i jurišnih zrakoplova, koji su lani odigrali ključnu ulogu u obrani Izraela od iranskih napada.