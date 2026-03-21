Veliki test za Giorgiju Meloni: "Tek mala manjima Talijana je dobro informirana o tom pitanju"

Predstojeći talijanski referendum o reformi pravosuđa testirat će političku snagu desničarske premijerke Giorgije Meloni, a mogao bi dati fragmentiranoj oporbi poticaj za stvaranje širokog saveza prije parlamentarnih izbora sljedeće godine.

Talijani na dvodnevnom referendumu u nedjelju i ponedjeljak glasaju o prijedlogu razdvajanja karijera sudaca i javnih tužitelja, čime bi se Visoko pravosudno vijeće (CSM), tijelo koje jamči neovisnost talijanskog pravosuđa, podijelilo na dva tijela, a njegovim bi se članom postajalo ždrijebom, a ne izbornim procesom.

Meloni kao cilj reforme navodi veću transparentnost, neovisnost i jasnu podjelu uloga u kaznenom postupku. Po njezinu mišljenju, razdvajanje dviju grana vlasti nužno je kako bi se spriječio sukob interesa i pretjerana bliskost sudaca i tužitelja, što bi kazneni postupak učinilo uravnoteženijim i pravednijim.

Iako se radi o pravosuđu, referendum je postao opći politički obračun između ⁠tabora 'za' koji podržava vlada i 'protiv' koji podržava opozicija. Za valjanost referenduma nije potreban kvorum izlaznosti.

Analitičari kažu da će većina ljudi vjerojatno glasati na temelju političkih preferencija, ne obraćajući puno pažnje na bit referenduma, nakon mučne kampanje obilježene neutemeljenim tvrdnjama o potencijalnom učinku reforme s obiju strana.

"Tek mala manjima Talijana dobro je informirana o tom pitanju. Mnogi će se umjesto toga orijentirati prema stranačkim i koalicijskim čelnicima, koji pokušavaju mobilizirati svoje birače za pobjedu", rekao je Fabrizio Masia, voditelj ankete tvrtke EMG.

Promjene se posebno odnose na razdvajanje profesionalnih karijera tužitelja i sudaca, tako da prebacivanje između te dvije funkcije, suprotno trenutačnom uređenju, više neće biti moguće. Tijelo koje nadzire imenovanja, sada bi također bilo odvojeno za obje profesije i u njih bi se ulazilo ždrijebom, a ne izborom.

Buđenje ljevice

Ankete objavljene prije nego što je stupila na snagu izborna šutnja pokazuju da su dva tabora izjednačena.

Meloni je isključila mogućnost ostavke u slučaju poraza. Potez je to koji se općenito smatra pokušajem obeshrabrivanja oporbenih birača da u velikom broju izađu na izbore nadajući se da će je svrgnuti s mjesta.

Koalicija, koja uključuje njezinu stranku Braća Italije i stranke Liga i Forza Italia, i dalje je popularnija od ljevice, koja još uvijek pokušava stvoriti stabilan savez oko Demokratske stranke i Pokreta 5 zvjezdica.

"Rezultat 'Protiv' mogao bi dati novi zamah naporima za izgradnju bloka lijevog centra, što bi također uzrokovalo probleme unutar Meloninih redova", rekao je analitičar Masia.

Međutim, ako reforma prođe, Meloni bi dobila veliki poticaj, dok se bliži kraju svog mandata boreći se s posljedicama širenja američko-izraelskog rata protiv Irana i stagnacije gospodarstva.

"Pobjeda vlade ojačala bi njezin dugoročni politički projekt, također s obzirom na izbore 2027.", rekao je Emanuele Massetti, profesor politologije na Sveučilištu Trento.

Talijansko pravosuđe također muče predugi postupci i veliki zaostatci. Navodi se da je to zbog nedostatka osoblja i zbog složenog procesnog prava. Italiji je zbog toga za vratom i Europska komisija, koja zahtijeva da skrati trajanje postupaka za najmanje 40 posto, u suprotnom ne bi mogla pristupiti određenim europskim fondovima.

Protivnici reforme ističu da bi stroga odvojenost karijera tužitelja i sudaca mogla zakomplicirati sustav, smanjiti njegovu učinkovitost i ugroziti ravnotežu talijanskog pravnog sustava.

Oporba također tvrdi da inovacije neće riješiti probleme sporosti i nedovoljne popunjenosti pravosuđa i da će zapravo oslabiti neovisnost pravosuđa i omogućiti vladi da utječe na tužitelje u odlučivanju o kaznenim progonima.