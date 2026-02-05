Užasan prizor u susjedstvu: U kući postavljen stol za večeru, a na podu četiri beživotna tijela

Užasna tragedija potresla je talijanski grad Porcari u općini Lucca. U srijedu navečer zbog trovanja ugljičnim monoksidom umrla su četiri člana iste obitelji – otac, majka i dvoje djece. Pretpostavlja se da je plin curio iz neispravnog bojlera u njihovoj kući.

Peta osoba je spašena, ali je u kritičnom stanju. Radi se o bratu oca obitelji, koji je došao na mjesto događaja nakon što se obitelj nije javljala na telefone. Dvojica karabinjera, koja su stigla na mjesto događaja kako bi pružila prvu pomoć, također su pretrpjela lakše trovanje, ali nisu u životnoj opasnosti, piše Corriere della Sera.

Žrtve su četiri osobe albanskog podrijetla: 48-godišnji otac, njegova 43-godišnja supruga i njihovo dvoje djece, u dobi od 22 i 15 godina.

Tragedija se dogodila oko večere, a karabinjere je obavijestio 48-godišnjakov brat. Provalili su i zatekli postavljen stol, a potom i dramatičan prizor – četiri beživotna tijela na podu.

Peti član obitelji zbog trovanja ugljičnim monoksidom izgubio je svijest pred očima karabinjera, koji su uspjeli pobjeći iz kuće prije nego što su doživjeli istu sudbinu. Pozvali su pomoć, a muškarac je prevezen u bolnicu Cisanello.

Na mjesto nesreće stigao je i gradonačelnik Porcarija, Leonardo Fornaciari. Izrazio je šok i potresenost tragedijom koja je pogodila cijelu zajednicu toga malog grada, samo nekoliko kilometara od Lucce.